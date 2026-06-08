Европейские страны договорились о тестировании беспилотных автомобилей.

В понедельник 17 европейских министров транспорта вместе с еврокомиссаром по устойчивому транспорту и туризму Апостолосом Тзицикостасом подписали декларацию в поддержку крупномасштабных трансграничных испытаний автономных автомобилей, передает euronews.com

Цель инициативы — упростить испытания, создав единые правила для участвующих стран.

Это означает отход от разрозненных национальных пилотных проектов к скоординированному общеевропейскому подходу к испытаниям и подготовке автономного транспорта к будущему внедрению.

Одним из главных препятствий для отрасли остаётся мозаика национальных правил в Европе. Разные разрешительные режимы, процедуры одобрения, а также требования к дорогам и данным затрудняли для компаний запуск услуг в трансграничном формате.

Декларацию подписали Франция, Германия, Италия, Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Польша и Швеция.

Инициатива ориентирована на такие сферы, как общественный транспорт, грузоперевозки и логистика.

Участвующие страны будут вырабатывать общие принципы одобрения и согласованные процедуры выдачи разрешений, параллельно проводя крупномасштабные испытания по всей Европе.

Заявление сделано на фоне нарастающей активности в сфере автономного транспорта по всему континенту.

В тот же день Uber и британский стартап Wayve открыли публичный список ожидания на поездки в автономных такси в Лондоне. Ожидается, что сервис запустят в течение ближайших месяцев, при этом в салоне будут находиться операторы по безопасности. Это станет первым случаем, когда жители Великобритании смогут записаться на услугу роботакси.

Автономные такси уже работают в промышленных масштабах в Соединённых Штатах и Китае. Теперь Европа пытается наверстать отставание: крупные компании запускают испытания по всему континенту.

По данным Uber, Загреб становится первым рынком для коммерческого сервиса роботакси в Европе. 8 апреля компания запустила одно из самых ранних испытаний роботакси в столице Хорватии. Она объединилась с китайской Pony.ai и хорватским стартапом Verne и начала пилотный проект с участием около 10 автономных такси в городе.

Параллельно Лондон готовится к испытаниям сразу трёх крупных операторов в этом году: Waymo, принадлежащей материнской компании Google Alphabet; Wayve в партнёрстве с Uber; и Apollo Go, дочерней компании китайского технологического гиганта Baidu.

В Мадриде китайская компания WeRide объявила о пилотном проекте с Uber, а в Мюнхене планируется запуск роботакси на базе технологий китайской фирмы Momenta.

В Швейцарии Apollo Go сотрудничает со Swiss Post в рамках пилотной программы, а Stellantis и Pony.ai готовят испытания в Люксембурге.

Сервисы поездок по вызову, такие как Uber, Lyft и Bolt, стали ключевыми партнёрами во многих из этих проектов.

По данным Waymo, компания эксплуатирует около 3 000 беспилотных такси примерно в дюжине американских городов. Apollo Go сообщает о сопоставимом по размеру парке, работающем в 27 китайских городах и Дубае. У Pony.ai около 1 700 автомобилей, и компания планирует увеличить их число до 3 500 к концу 2026 года, а WeRide управляет примерно 1 000 машин.

В Китае и Соединённых Штатах парки беспилотных такси в 2025 году более чем удвоились и достигли около 8 000 автомобилей, работающих более чем в двух десятках городов, по данным Международного энергетического агентства (МЭА). К 2035 году, по прогнозу МЭА, в мире будет от 700 000 до 3 млн роботакси.

Консалтинговая компания BCG ожидает к этому времени около 3 млн роботакси по всему миру, в том числе 850 000 в Китае, 350 000 в США и 120 000 в Европе.

Эксперты объясняют более медленное внедрение технологии в Европе более строгими требованиями к безопасности и сильной культурой общественного транспорта.

Однако движение набирает обороты.

«Лондон готов, Мадрид тоже», — говорит эксперт по автономной мобильности Эрве де Треглоде. «Коммерческий сервис мы можем увидеть уже к 2027 году».