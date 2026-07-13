Вадим Чебан: В ближайшие 10-15 лет природный газ сохранит свою роль в Европе.

По словам председателя правления АО Moldovagaz, на европейском континенте природный газ будет сохранять свою роль. Но роль эта не будет такой существенной, как ранее.

«Но как резервное топливо, как топливо для того, чтобы иметь первичный энергоресурс для балансировки энергосистемы, это да. Потому что он, во-первых, самый гибкий. Во-вторых, с точки зрения экологии с меньшими выбросами. Поэтому роль газа сохранится, однако, думаю, не в той доле в структуре в производстве электроэнергии в ЕС, как сейчас (30%). Но к 2050 г., думаю, не будет существенного изменения, системного сдвига, если к тому времени не будут серьёзные инновации, технологические прорывы в части использования того же водорода, поскольку это вообще может поменять весь энергобаланс и энергетический микс по всей Европе», - заявил Вадим Чебан, цитирует noi.md

Он обратил также внимание на важную роль природного газа для промышленности ЕС, отметив, что на фоне роста цен на голубое топливо Европа потеряла очень сильно в металлургии, в химической промышленности, производстве удобрений, в автомобильном секторе. Эти отрасли сильно пострадали, и нет предпосылок того, что они восстановят своё производство.