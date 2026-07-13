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noi.md logonoi
13 Июля 2026, 14:15
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Вадим Чебан: В ближайшие 10-15 лет природный газ сохранит свою роль в Европе

По словам председателя правления АО Moldovagaz, на европейском континенте природный газ будет сохранять свою роль. Но роль эта не будет такой существенной, как ранее.

Вадим Чебан: В ближайшие 10-15 лет природный газ сохранит свою роль в Европе.
Вадим Чебан: В ближайшие 10-15 лет природный газ сохранит свою роль в Европе.

«Но как резервное топливо, как топливо для того, чтобы иметь первичный энергоресурс для балансировки энергосистемы, это да. Потому что он, во-первых, самый гибкий. Во-вторых, с точки зрения экологии с меньшими выбросами. Поэтому роль газа сохранится, однако, думаю, не в той доле в структуре в производстве электроэнергии в ЕС, как сейчас (30%). Но к 2050 г., думаю, не будет существенного изменения, системного сдвига, если к тому времени не будут серьёзные инновации, технологические прорывы в части использования того же водорода, поскольку это вообще может поменять весь энергобаланс и энергетический микс по всей Европе», - заявил Вадим Чебан, цитирует noi.md

Он обратил также внимание на важную роль природного газа для промышленности ЕС, отметив, что на фоне роста цен на голубое топливо Европа потеряла очень сильно в металлургии, в химической промышленности, производстве удобрений, в автомобильном секторе. Эти отрасли сильно пострадали, и нет предпосылок того, что они восстановят своё производство.

Источник
noi.md logonoi
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