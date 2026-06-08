Профсоюзы требуют защиты для работников цифровой экономики.

Несмотря на то что цифровые платформы обеспечивают гибкость и быстрый доступ к услугам и товарам, эта «свобода» часто обходится работникам слишком дорого: лишением прав, гарантированных трудовым законодательством, отсутствием соцзащиты и опасными условиями труда, передает logos-pres.md

В рамках 113-й сессии Международной конференции труда председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ) Игорь Зубку подчеркнул, что по мере ускорения цифровизации во всех сферах жизни работники платформ сталкиваются с все более серьезными вызовами.

«Я считаю, что достойный труд для работников платформ — это не только наличие индивидуального трудового договора и минимальной заработной платы. Это соблюдение прав и интересов трудящихся, безопасная рабочая среда, реальные возможности для профессионального обучения и роста, а также доступ к социальной защите — элементы, которые, к сожалению, для многих работников платформ до сих пор не обеспечены», — заявил Игорь Зубку.

Биологические риски: угроза, которую игнорируют

Кроме того, председатель НКПМ затронул проблему биологических рисков на рабочих местах. Несмотря на то, что они представляют серьезную опасность для здоровья, эта угроза зачастую игнорируется. Республика Молдова ратифицировала Конвенцию МОТ о службах гигиены труда еще в 2021 году, однако на практике документ до сих пор не применяется.

«Крайне важно развивать службы медицины труда, способные выявлять биологические угрозы и предотвращать профессиональные заболевания. Я твердо убежден, что профилактика этих рисков — это не расход, а инвестиция в здоровую и продуктивную рабочую силу», — подчеркнул Игорь Зубку.

В связи с этим профсоюзы Молдовы настаивают на скорейшем внедрении положений Конвенции.

«Здоровье и безопасность на рабочем месте — это не привилегия, а фундаментальное право», — заключил лидер профсоюзов.

Вмешательство в деятельность профсоюзов

Помимо указанных проблем, НКПМ официально обратилась в Международную организацию труда в связи с серьезным случаем вмешательства в профсоюзную деятельность, зафиксированным осенью 2024 года.

Профсоюзы выразили обеспокоенность отсутствием оперативной реакции со стороны государственных органов и потребовали внести изменения в национальное законодательство, чтобы ввести четкие санкции за любое неправомерное вмешательство в работу профсоюзных организаций.