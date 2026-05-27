Более 142 тысяч граждан не купили медполисы: бюджет недополучил 187 млн леев.

Такие данные содержатся в отчёте Счётной палаты об управлении медицинской системой, пишет bani.md

По данным аудиторов, среди тех, кто не приобрёл полис, преобладают владельцы сельскохозяйственных земель — более 136 тысяч человек. В среднем на каждого незастрахованного, который должен был оплатить полис, приходилось около 1315 леев, не поступивших в бюджет медицинского страхования.

Кроме того, более 1,62 миллиона человек числятся как находящиеся за границей более 183 дней в году и, следовательно, не обязаны приобретать медицинский полис. Однако Счётная палата обращает внимание на то, что власти не располагают точными данными о реальных сроках пребывания этих людей в стране или за рубежом.

Аудит также показал, что 69 поставщиков медицинских услуг заключили договоры с Национальной компанией медицинского страхования, не имея действующих сертификатов аккредитации. Речь идёт об услугах на общую сумму более 2 миллиардов леев. Некоторые учреждения работали без аккредитации сотни дней. Например, Центр здоровья в селе Кукурузень функционировал 350 дней без действующего сертификата.

Согласно отчёту, доходы фондов обязательного медицинского страхования составили в прошлом году 17,493 миллиарда леев, что на 1,56 миллиарда больше, чем в 2024 году. Расходы достигли 17,396 миллиарда леев. Система завершила год с профицитом в 96,7 миллиона леев.

Наёмные работники остались основным источником финансирования медицинской системы. Более 758 тысяч работающих по найму внесли 9,49 миллиарда леев, что составляет 54,3% от всех доходов фондов обязательного медицинского страхования. В среднем годовой взнос одного работника составил 12 513 леев.

Параллельно государство выплатило 7,17 миллиарда леев на медицинское страхование более 1,57 миллиона неработающих граждан — детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Согласно аудиту, эти категории получили медицинских услуг на сумму 9,06 миллиарда леев. Это почти на 1,9 миллиарда леев больше, чем взносы, уплаченные правительством. В среднем на каждого человека, застрахованного государством, пришлось медицинских услуг примерно на 4566 леев в год.