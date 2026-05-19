theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Мая 2026, 19:11
3 048
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Европарламент одобрил новые правила об иностранных инвестициях в стратегических секторах

Европейский парламент во вторник одобрил новые правила ЕС по проверке иностранных инвестиций, чтобы предотвратить угрозы безопасности в чувствительных секторах.

Европарламент одобрил новые правила об иностранных инвестициях в стратегических секторах.
Европарламент одобрил новые правила об иностранных инвестициях в стратегических секторах.

Новые правила поддержали 508 депутатов, 64 проголосовали против и 90 воздержались, передает eurointegration.com.ua

Теперь инициативу должен одобрить Совет ЕС, прежде чем она вступит в силу через 18 месяцев.

Новые правила предусматривают обязательную проверку иностранных инвестиций в чувствительных секторах, таких как оборона, полупроводники, искусственный интеллект, критическое сырье, финансовые услуги, субъекты аэрокосмической, энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуры, а также в избирательную инфраструктуру, с целью выявления и устранения потенциальных рисков для безопасности или общественного порядка.

Процедуры, применяемые к национальным механизмам скрининга, будут упрощены, чтобы снизить сложность и сделать ЕС более привлекательным местом для инвестиций.

Новый закон также будет охватывать операции в пределах ЕС, где инвестор принадлежит физическим или юридическим лицам из страны, не входящей в Евросоюз.

В марте Еврокомиссия представила законодательное предложение по Закону о промышленном акселераторе, в котором предусмотрены рамки иностранных инвестиций в стратегические отрасли.

"Этим текстом мы закрываем главу европейской наивности. Некоторые иностранные государства стремятся ослабить нас. Мы переворачиваем страницу преднамеренной слепоты государств-членов, которая позволила иностранным игрокам захватить контроль над чувствительными секторами нашей экономики", – заявил евродепутат Рафаэль Глюксман, возглавлявший работу над документом.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте