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eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Июня 2026, 19:16
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Европарламент одобрил новые правила по возвращению мигрантов

Европейский парламент в среду проголосовал за новые миграционные правила, позволяющие странам ЕС отправлять мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальные центры в третьих странах.

Европарламент одобрил новые правила по возвращению мигрантов.
Европарламент одобрил новые правила по возвращению мигрантов.

Ужесточение миграционных правил было одобрено на пленарном заседании 418 голосами за и 218 голосами против. Еще 30 евродепутатов воздержались, передает eurointegration.com.ua

Согласно законодательству, решение о возвращении, вынесенное компетентными национальными органами в отношении просителей убежища, будет сопровождаться обязательством немедленно или в течение определенного времени покинуть территорию ЕС.

Если мигранты не сотрудничают с органами власти страны пребывания, представляют риск побега или угрозу безопасности, их могут задержать. Соответствующий приказ должен выдаваться административным или судебным органом, а срок задержания может составлять до 24 месяцев.

Национальные органы власти стран-членов могут проводить конкретные следственные действия с целью подготовки или обеспечения эффективного возвращения мигрантов. К таким действиям могут относиться обыски жилых помещений или других соответствующих помещений при условии получения судебного или административного разрешения, а также досмотр и изъятие личных вещей и электронных устройств.

Мигрантов, в отношении которых принято решение о возвращении (за исключением несовершеннолетних без сопровождения), можно будет переправлять в "центры возвращения" на территории третьей страны, согласившейся их принять, на основании соглашения, заключенного с государством-членом ЕС.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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