Гражданам Молдовы напоминают правила уплаты налога на недвижимое имущество.

По сообщению муниципальных властей, лица, имеющие электронную или мобильную подпись, могут войти на портал Государственной налоговой службы и просмотреть налог на основании карточки объекта недвижимости. В то же время налогоплательщики могут самостоятельно сформировать платежное извещение, проверить сумму налогового обязательства и распечатать документ на бумажном носителе, передает noi.md

Мэрия напоминает, что в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, начиная с 2021 года скидка в размере 15% за полную уплату налога до 30 июня больше не применяется.

Оплата налогового обязательства может быть произведена по платежному извещению в почтовых отделениях, банковских филиалах или в режиме онлайн через правительственную услугу электронных платежей MPay, выбрав услугу «Уплата налога на недвижимое имущество (с платежным извещением)». Крайний срок уплаты налога на недвижимое имущество — 30 июня 2026 года.

Власти уточняют, что освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество предоставляется лицам пенсионного возраста в соответствии с условиями Налогового кодекса, однако не всем категориям пенсионеров. Оно распространяется только на лиц пенсионного возраста, которые являются собственниками недвижимого имущества, где зарегистрировано их место жительства.

Освобождение составляет 500 тысяч леев от оцененной в целях налогообложения стоимости жилья по месту жительства.

В целях защиты персональных данных, в случае личного получения платежного извещения в офисе Управления по сбору местных налогов и сборов, документ выдается только при предъявлении удостоверения личности или законной доверенности.