Европа может столкнуться с дефицитом авиатоплива менее чем через месяц.

Запасы авиационного топлива в Европе приближаются к дефицитным показателям, а возобновление напряженности на Ближнем Востоке повышает риск дальнейших перебоев в поставках.

Европа импортирует авиационное топливо из США и Азии, увеличивает производство на своих нефтеперерабатывающих заводах и использует запасы для поддержания работы авиационной отрасли, но она остается наиболее уязвимым регионом, особенно на фоне нового обострения ситуации в Ормузском проливе, пишет eurointegration.com.ua

Особенно уязвимыми к дефициту этого вида топлива остаются Великобритания, Франция и Германия, где десятилетия закрытия нефтеперерабатывающих заводов сделали их более зависимыми от поставок через Ормузский пролив.

Пролив, через который до начала войны США и Израиля против Ирана в феврале транспортировалось около пятой части мирового объема морских поставок нефти и сжиженного природного газа, частично вновь открылся в июне.

Однако в июле хрупкое перемирие оказалось под угрозой из-за ударов с обеих сторон.

Данные консалтинговой компании Energy Aspects от 18 июня уже прогнозируют дефицит поставок по всей Европе почти на 600 000 баррелей в день в третьем квартале по сравнению с профицитом в 116 000 баррелей в день в Соединенных Штатах и 425 000 баррелей в день в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным компании, в начале июня европейские запасы составляли 38 миллионов баррелей по сравнению с 99 миллионами в Соединенных Штатах. По расчетам Reuters, это оставляет Европе менее 30 дней для покрытия спроса.

Европейская комиссия также признала, что ситуация может ухудшиться. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил в июне, что блок столкнулся с сокращением запасов авиационного топлива ближе к концу летнего сезона отпусков и что Брюссель при необходимости будет координировать высвобождение национальных резервов.