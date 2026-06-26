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euronews.com logoeuronews
26 Июня 2026, 12:05
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Microsoft и Apple повышают цены из‑за дефицита чипов для Xbox, Mac и iPad

Microsoft и Apple повышают цены на консоли Xbox, Mac и iPad, поскольку из‑за бума ИИ дорожают чипы памяти; подорожание достигает 300 долларов (около 265 евро) или до 25 % в зависимости от продукта.

Microsoft и Apple повышают цены из‑за дефицита чипов для Xbox, Mac и iPad.
Microsoft и Apple повышают цены из‑за дефицита чипов для Xbox, Mac и iPad.

Компания Microsoft в четверг сообщила, что с 1 августа поднимет по всему миру цены на игровые консоли Xbox на 100–150 долларов, объяснив это стремительным ростом стоимости накопителей и чипов памяти на фоне ажиотажного спроса, связанного с ИИ, пишет euronews.com

Примечание редакции: суммы в евро приведены по приблизительному курсу на сегодня и не являются официальными ценами компаний.

В США самая доступная модель Xbox, Series S, этим летом подорожает до 500 долларов (около 440 евро), а Series X будет стоить до 800 долларов (около 705 евро). Цены для Европы компания пока не объявила; сейчас Xbox Series X здесь продается примерно за 600 евро.

Модель с накопителем на 2 ТБ будет снята с производства.

Это уже третье подорожание Xbox: после глобального повышения цен в мае 2025 года последовал еще один рост, ограниченный рынком США, в октябре.

Производители потребительской электроники в целом испытывают давление из-за роста стоимости компонентов. В последние месяцы Sony и Nintendo также повышали цены на свои игровые консоли, а Apple в четверг объявила о существенном удорожании компьютеров Mac и планшетов iPad.

Источник
euronews.com logoeuronews
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