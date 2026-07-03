В Молдове сократился дефицит внешнеторгового оборота.

Согласно предварительным данным, в первом квартале 2026 года дефицит текущего счета платежного баланса Молдовы снизился на 17,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил -806,2 млн евро.

Изменения произошли за счет сокращения дефицита внешнеторгового оборота, сообщает logos-press.md

Официальные предварительные данные об улучшении ситуации публикует Национальный банк Молдовы. Согласно им, ключевую роль в улучшении ситуации сыграли внутренние структурные сдвиги во внешней торговле и доходах.

В то время как профицита баланса услуг и первичных доходов увеличился, профицит баланса вторичных доходов уменьшился. Отношение дефицита текущего счета к ВВП составило 20,9% (-5 п.п.).

В первом квартале 2026 года в финансовом балансе платежного баланса наблюдался чистый приток средств в размере 641,7 млн евро, обусловленный чистыми операциями по уменьшению внешних финансовых активов резидентов на 264,2 млн евро и одновременным увеличением обязательств резидентов перед нерезидентами на 377,5 млн евро.

Международная инвестиционная позиция Молдовы

Международная инвестиционная позиция (МИП) Молдовы характеризуется отрицательным сальдо, а объем капитальных вложений в текущем году просел на 2,4%. Это связано с тем, что внешние обязательства (привлеченные кредиты и инвестиции) превышают финансовые активы страны.

В начале года капитальные вложения сократились до 6,2 млрд леев, из которых инвестиции в долгосрочные материальные активы снизились на 1,5%. В обновленном Глобальном индексе инвестиционного риска и устойчивости Молдова занимает 101-е место. При этом страна активно привлекает целевое международное финансирование.

По данным НБМ, МИП по состоянию на 31.03.2026 составила -6 619,4 млн евро, а отношение чистой задолженности по МИП к ВВП составило -36,5%, снизившись на 1,6 процентных пункта (п.п.) по сравнению с ситуацией на конец 2025 года.

Позиция внешних финансовых активов составила 7 327,3 млн евро, увеличившись на 5,2% по сравнению с концом 2025 года, а позиция внешних обязательств составила 13 946,7 млн евро, увеличившись на 0,8%. Отношение позиции внешних активов к обязательствам составило 52,5% (+2,2 п.п. по сравнению с 31.12.2025), сообщает регулятор.

Валовой внешний долг Молдовы по состоянию на конец марта 2026 г. составил 10 520,6 млн евро (+4,1% по сравнению с 31.12.2025), что составляет 58% ВВП (+1,9 п.п. по сравнению с 31.12.2025).

Государственный внешний долг составил 43,2% от общего внешнего долга и достиг 4 545,1 млн евро (+5,4% по сравнению с концом 2025 года). Частный внешний долг составил 56,8% от общего объема и достиг 5 975,5 млн евро, увеличившись на 3% по сравнению с концом 2025 года.