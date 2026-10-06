Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС в решениях по санкциям.

Еврокомиссия предложила отменить право вето стран-участниц Евросоюза при принятии решений по санкциям, расширению и другим вопросам.

Инициативу представила еврокомиссар по расширению Марта Кос на сессии Европарламента в Страсбурге, передает theguardian.com

«Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством, чтобы одна страна больше не могла блокировать необходимые решения. Например, это касается санкций, борьбы с уклонением от налогов, расширения»,— сказала госпожа Кос.

Марта Кос уточнила, что для приема страны в ЕС единогласно будут приниматься только решения о начале этого процесса и его завершении. Промежуточные решения будут приниматься большинством голосов. Чтобы инициатива Еврокомиссии вступила в силу, ее должны утвердить в Европарламенте и единогласно поддержать в Совете ЕС.

По действующим правилам для принятия внешнеполитических решений требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС.