theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
6 Октября 2026, 23:03
4 589
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС в решениях по санкциям

Еврокомиссия предложила отменить право вето стран-участниц Евросоюза при принятии решений по санкциям, расширению и другим вопросам.

Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС в решениях по санкциям.
Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС в решениях по санкциям.

Инициативу представила еврокомиссар по расширению Марта Кос на сессии Европарламента в Страсбурге, передает theguardian.com

«Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством, чтобы одна страна больше не могла блокировать необходимые решения. Например, это касается санкций, борьбы с уклонением от налогов, расширения»,— сказала госпожа Кос.

Марта Кос уточнила, что для приема страны в ЕС единогласно будут приниматься только решения о начале этого процесса и его завершении. Промежуточные решения будут приниматься большинством голосов. Чтобы инициатива Еврокомиссии вступила в силу, ее должны утвердить в Европарламенте и единогласно поддержать в Совете ЕС.

По действующим правилам для принятия внешнеполитических решений требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС. 

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте