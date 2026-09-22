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nv.ua logonv
22 Сентября 2026, 16:57
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Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал отменить право вето в Совете безопасности ООН и реформировать его.

Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН.
Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН.

Об этом он написал в колонке для Bloomberg, передает nv.ua

Эрдоган заявил, что «трагедии последних лет» продемонстрировали, что передача полномочий по решению глобальных кризисов «воле нескольких столиц больше не соответствует реалиям современного мира».

«Адаптацию глобальных механизмов принятия решений к современным обстоятельствам больше нельзя откладывать. Совет безопасности Организации Объединенных Наций до сих пор отражает структуру эпохи после Второй мировой войны», — отметил он.

Он также добавил, что более «эффективный, справедливый и подотчетный» подход к представительству стал насущной необходимостью.

По его словам, это требует не только расширения представительства, но и справедливого распределения руководящей ответственности.

В этом контексте Эрдоган подчеркнул, что отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и основной стратегической целью любой значимой реформы.

Также он считает, что в рамках Генеральной ассамблеи следует создать широкую коалицию, основанную на принципе, что ни одно государство «не должно иметь права постоянно препятствовать воле большинства международного сообщества».

По его мнению, необходимо восстановить баланс между Совбезом и Генассамблеей.

17 сентября Россия и Китай во время заседания Совета Безопасности ООН наложили вето на предложение США о продлении мандата экспертов ООН, которые контролируют соблюдение ядерных санкций против Ирана.

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Источник
nv.ua logonv
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