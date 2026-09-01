Еврокомиссия хочет ускорить признание дипломов из стран вне ЕС.

Средний срок признания квалификаций из стран за пределами ЕС предлагают сократить с 14 до 4 месяцев. Пакет также предусматривает усиление защиты трудовых прав украинцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе.

Еврокомиссия предложила сократить сроки признания квалификаций, полученных за пределами ЕС, в среднем с 14 до четырех месяцев. Кроме того, Европейское управление по вопросам труда предлагается наделить полномочиями по защите работающих в Евросоюзе граждан третьих стран, включая украинцев, находящихся под временной защитой, пишет dw.com

Представленный Еврокомиссией во вторник, 15 сентября, пакет законодательных предложений должны одобрить Европарламент и Совет ЕС. Упрощенные процедуры признания квалификаций специалистов из третьих стран должны начать применяться через два года после вступления директивы в силу.