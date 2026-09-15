Еврокомиссии, Европарламенту и Совету ЕС грозит сокращение бюджетов.

Большинство стран Европейского союза добиваются сокращения средств, выделяемых на гражданскую службу блока, в рамках сделки по следующему долгосрочному бюджету ЕС, следует из документа.

Государства-члены сейчас взвешивают, какие именно расходы урезать в рамках более широкой договорённости, согласно которой Европейская комиссия, Европейский парламент и Совет ЕС могут столкнуться с уменьшением своих бюджетов, передает euronews.com

Страны ЕС ведут напряжённые переговоры о следующей Многолетней финансовой рамочной программе (МФР) — бюджете на 2028–2034 годы. В среду послы обсудят возможные компромиссные ориентиры по общему объёму, который изначально составлял около 2 трлн евро.

«Большинство государств-членов рассматривает Раздел 4 [European Public Administration] как область, где можно было бы провести сокращения», — говорится в записке, распространённой накануне обсуждения на уровне послов ЕС в среду.

Согласно документу, многие европейские правительства поставили под вопрос «обоснованность предлагаемого увеличения численности персонала, содержащегося в предложении Еврокомиссии, в то время как многие государства-члены сдерживают расходы и численность работников в собственных национальных администрациях».

То, насколько высокой Брюссель должен установить планку для следующего бюджета, остаётся предметом разногласий между государствами-членами, разделёнными на лагерь сторонников более амбициозного бюджета во главе с Францией и Испанией и так называемых «бережливых» стран, таких как Германия и Нидерланды, которые настаивают на сокращении бюджета «на несколько сотен миллиардов евро».

В июне председательствовавший тогда в Совете ЕС Кипр представил компромиссное предложение, предусматривающее уменьшение общего объёма на 2%, при этом наибольшие сокращения приходятся на Фонд конкурентоспособности, предназначенный для инвестиций в оборону и промышленность, и фонд Global Europe, из которого финансируется помощь развитию.

Текущее ирландское председательство сейчас работает над новым компромиссом, который ожидается в начале октября, накануне очередного обсуждения на саммите Европейского совета 15–16 октября.

«Как вы оцениваете объём расходов, предложенный в нынешнем Negotiating Box, и каким, по вашему мнению, может быть возможный компромиссный уровень для этих обсуждений?» — задаёт вопрос ирландское правительство послам ЕС в записке.

Что касается финансирования Национальных и региональных партнёрских планов, которые охватывают поддержку ЕС для более бедных регионов, сельского хозяйства и рыболовства, в записке говорится, что это «наиважнейший приоритет для большинства государств-членов».

Говоря о Фонде конкурентоспособности, председательство отмечает широкую поддержку его цели — укрепить исследовательский и оборонный секторы Европы, но при этом подчёркивает, что «ряд стран допускает более умеренное увеличение средств».

Поддержка расширения, в частности Украины, также рассматривается как приоритет в рамках программы международной помощи.

Иными словами, областью наибольшего консенсуса, согласно записке председательства, является бюджет, выделяемый самим институтам ЕС. Многие европейские столицы уже затягивают пояса на фоне растущих оборонных расходов, роста цен на энергоносители и помощи Украине.

Европейская комиссия проводит обзор, который, как ожидается, приведёт к внутренней реорганизации. Эти планы могут быть увязаны с предложением о том, как на практике должен функционировать союз из 30 и более государств-членов, которое ожидается к концу месяца.

Европейская служба внешних связей также находится под давлением с требованием реформ и повышения эффективности; в последнем предложении, подготовленном по инициативе Германии, предлагается подчинить дипломатическую службу ЕС непосредственно Еврокомиссии и обеспечить в ней значительное присутствие прикомандированных национальных дипломатов.

Обсуждение бюджета блока продолжится на заседании Совета по общим вопросам на следующей неделе.