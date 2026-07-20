Еврокомиссия на 3 года отсрочила штрафы за несоблюдение "метанового" регламента.

Еврокомиссия распорядилась отсрочить на 3 года штрафы для компаний нефтегазовой отрасли за несоблюдение требований регламента по выбросам метана.

Еврокомиссия поручила отложить применение штрафов за несоблюдение законодательства о выбросах метана еще на три года – после того, как со стороны нефтегазовой индустрии, США, Катара и стран-членов раздавались такие призывы с аргументами, что в текущих условиях это представляет угрозу для энергоснабжения, передает eurointegration.com.ua

Предполагалось, что с января 2027 года импортируемый газ должен был соответствовать действующим в ЕС правилам по мониторингу выбросов. Нарушителям грозил штраф до 20% от годового оборота.

20 июля в ЕК объявили, что в 2027–2029 годах штрафы применяться не будут, чтобы избежать проблем с поставками энергоресурсов.