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eurointegration.com.ua logoeurointegration
20 Июля 2026, 21:16
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Еврокомиссия на 3 года отсрочила штрафы за несоблюдение "метанового" регламента

Еврокомиссия распорядилась отсрочить на 3 года штрафы для компаний нефтегазовой отрасли за несоблюдение требований регламента по выбросам метана.

Еврокомиссия на 3 года отсрочила штрафы за несоблюдение &#34;метанового&#34; регламента.
Еврокомиссия на 3 года отсрочила штрафы за несоблюдение "метанового" регламента.

Еврокомиссия поручила отложить применение штрафов за несоблюдение законодательства о выбросах метана еще на три года – после того, как со стороны нефтегазовой индустрии, США, Катара и стран-членов раздавались такие призывы с аргументами, что в текущих условиях это представляет угрозу для энергоснабжения, передает eurointegration.com.ua

Предполагалось, что с января 2027 года импортируемый газ должен был соответствовать действующим в ЕС правилам по мониторингу выбросов. Нарушителям грозил штраф до 20% от годового оборота.

20 июля в ЕК объявили, что в 2027–2029 годах штрафы применяться не будут, чтобы избежать проблем с поставками энергоресурсов.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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