Еврокомиссия подготовила меры по повышению эффективности Европола и Евроюста.

Европейская комиссия в среду обнародовала предложения по повышению эффективности двух ключевых агентств в борьбе с преступностью – Европола и Евроюста.

Предложения включают два регламента об усилении полномочий Европола и Евроюста, пересмотр Европейского ордера на расследование и внесение изменений в Регламент о защите данных для институтов и органов Союза, передает eurointegration.com.ua

Отмечается, что эти меры улучшат сотрудничество и взаимодополняемость между агентствами ЕС и национальными органами власти, включая полицию, таможню и суды. Они будут способствовать проведению большего количества совместных расследований, ускорению уголовного преследования и обмену информацией благодаря более четкой правовой базе и снижению административной нагрузки.

"Мы предлагаем усилить мандат Европола путем улучшения обмена информацией, и мы внедряем передовые технологии в основу его деятельности", – заявила исполнительный вице-президент Комиссии по вопросам технологий и безопасности Хенна Вирккунен.

По данным Politico, планы относительно нового мандата Европола включают удвоение его бюджета до 3 миллиардов евро, увеличение численности персонала вдвое и "развитие передовых технологических возможностей". Некоторые из новых возможностей агентства будут включать облачную инфраструктуру для обмена данными в режиме реального времени, а также технологические и инновационные центры для внедрения новых инструментов, таких как искусственный интеллект.

Европол в настоящее время поддерживает трансграничные расследования между национальными полициями стран ЕС, часто содействуя обмену данными и помогая в их анализе.

Мандат Евроюста – агентства ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия – также будет расширен для усиления его участия в новых сферах преступности, таких как киберпреступность, нарушение ограничительных мер ЕС или гендерно обусловленное насилие.

Новые предложения предусматривают, что Евроюст сможет действовать по собственной инициативе, а также сотрудничать с третьими странами на ранних этапах расследования.