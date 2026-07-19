Для сферы красоты в Молдове разработали регламент.

Государственная налоговая служба разработала руководство по предоставлению услуг в сфере красоты. Документ призван содействовать физическим лицам в легализации деятельности.

Сегодня они могут работать по специальности «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», согласно Классификатору видов экономической деятельности, а также осуществлять вид деятельности «Парикмахерские и косметические услуги» на базе предпринимательского патента, передает logos-pres.md

Документ размещен на официальном сайте налогового органа. Он включает информацию о видах экономической деятельности в данной области. При этом подчеркивается, что в нее не входит предоставление услуг медицинского характера.

В регламенте уточняется также порядок осуществления деятельности в сфере предоставления услуг красоты в качестве наемного работника, в рамках сотрудничества или самостоятельной.

Регламент прописывает и правовые формы организации подобной деятельности, которые различаются, в зависимости от размера получаемых доходов, а также особенности каждой из них. Отдельно разъясняются применяемые в данной сфере налоговые режимы, в зависимости от формы организации, а также порядок исчисления и уплаты налоговых обязательств.

В документе объяснены и риски, а также последствия несоблюдения установленных требований. Для их надлежащего исполнения в руководство включены контакты налогового органа. Они помогут специалистам в данной области получить консультации на этапе инициирования или осуществления подобной деятельности.