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logos.press.md logologos
19 Июля 2026, 08:12
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Для сферы красоты в Молдове разработали регламент

Государственная налоговая служба разработала руководство по предоставлению услуг в сфере красоты. Документ призван содействовать физическим лицам в легализации деятельности.

Для сферы красоты в Молдове разработали регламент.
Для сферы красоты в Молдове разработали регламент.

Сегодня они могут работать по специальности «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», согласно Классификатору видов экономической деятельности, а также осуществлять вид деятельности «Парикмахерские и косметические услуги» на базе предпринимательского патента, передает logos-pres.md

Документ размещен на официальном сайте налогового органа. Он включает информацию о видах экономической деятельности в данной области. При этом подчеркивается, что в нее не входит предоставление услуг медицинского характера. 

В регламенте уточняется также порядок осуществления деятельности в сфере предоставления услуг красоты в качестве наемного работника, в рамках сотрудничества или самостоятельной. 

Регламент прописывает и правовые формы организации подобной деятельности, которые различаются, в зависимости от размера получаемых доходов, а также особенности каждой из них. Отдельно разъясняются применяемые в данной сфере налоговые режимы, в зависимости от формы организации, а также порядок исчисления и уплаты налоговых обязательств. 

В документе объяснены и риски, а также  последствия несоблюдения установленных требований. Для их надлежащего исполнения в руководство включены контакты налогового органа. Они помогут специалистам в данной области получить консультации на этапе инициирования  или осуществления подобной деятельности.

Источник
logos.press.md logologos
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