theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
6 Июля 2026, 15:48
156
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Банки осваивают новый регламент НБМ

Банки Молдовы приступили к освоению корпоративных стандартов деятельности, прописанных в регламенте НБМ, направленном на транспонирование европейских директив и развитие экологической, социальной, управленческой ответственности.

Банки осваивают новый регламент НБМ.
Банки осваивают новый регламент НБМ.

Национальный банк Молдовы в сотрудничестве с Ассоциацией банков Молдовы и Международной финансовой корпорацией (МФК), входящей в Группу Всемирного банка, организовал онлайн-семинар по освоению практических навыков внедрения устойчивого финансирования, передает logos-pres.md

Регламент обязывает финансовые учреждения интегрировать стандарты и риски ESG (Environmental, Social, and Governance) в свою стратегию. Вводится обязательное стресс-тестирование устойчивости банковских портфелей к долгосрочным климатическим изменениям и социальным факторам риска. 

Банки будут обязаны на регулярной основе отчитываться перед Нацбанком о степени своей подверженности ESG-рискам. В ходе практического тренинга эксперты МФК готовили банки к постепенному внедрению новой нормативно-правовой базы. 

Интерактивная часть семинара предоставила участникам возможность проанализировать основные практические способы по укреплению внутренних механизмов управления экологическими, социальными и управленческими (ESG) рисками. 

Помимо экологического и социального блока, регламент обновляет методологию оценки традиционных рисков — кредитного, рыночного, концентрации, а также рисков изменения процентных ставок вне торгового портфеля.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте