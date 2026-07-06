Банки осваивают новый регламент НБМ.

Банки Молдовы приступили к освоению корпоративных стандартов деятельности, прописанных в регламенте НБМ, направленном на транспонирование европейских директив и развитие экологической, социальной, управленческой ответственности.

Национальный банк Молдовы в сотрудничестве с Ассоциацией банков Молдовы и Международной финансовой корпорацией (МФК), входящей в Группу Всемирного банка, организовал онлайн-семинар по освоению практических навыков внедрения устойчивого финансирования, передает logos-pres.md

Регламент обязывает финансовые учреждения интегрировать стандарты и риски ESG (Environmental, Social, and Governance) в свою стратегию. Вводится обязательное стресс-тестирование устойчивости банковских портфелей к долгосрочным климатическим изменениям и социальным факторам риска.

Банки будут обязаны на регулярной основе отчитываться перед Нацбанком о степени своей подверженности ESG-рискам. В ходе практического тренинга эксперты МФК готовили банки к постепенному внедрению новой нормативно-правовой базы.

Интерактивная часть семинара предоставила участникам возможность проанализировать основные практические способы по укреплению внутренних механизмов управления экологическими, социальными и управленческими (ESG) рисками.

Помимо экологического и социального блока, регламент обновляет методологию оценки традиционных рисков — кредитного, рыночного, концентрации, а также рисков изменения процентных ставок вне торгового портфеля.