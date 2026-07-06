6 Июля 2026, 12:42
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Euronews: Еврокомиссия готовит реформу расширения ЕС
ЕК готовит предложения по реформированию процесса расширения ЕС, чтобы подтвердить свою роль в дебатах, которые все больше формируются государствами-членами, поскольку Черногория приближается к финишной прямой вступления в блок.
Об этом изданию Euronews сообщили трое чиновников ЕС, передает "Европейская правда".
В течение последних недель государства-члены выдвинули ряд позиционных документов, в которых излагаются идеи по реформированию процесса присоединения к блоку.
Пять из шести стран-основательниц ЕС предложили усилить существующие гарантии, чтобы предотвратить отступление от демократии и нарушения верховенства права, а Германия и Франция также выдвинули идеи о постепенной интеграции стран-кандидатов в полноправное членство.