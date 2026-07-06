theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Июля 2026, 12:42
3 939
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Euronews: Еврокомиссия готовит реформу расширения ЕС

ЕК готовит предложения по реформированию процесса расширения ЕС, чтобы подтвердить свою роль в дебатах, которые все больше формируются государствами-членами, поскольку Черногория приближается к финишной прямой вступления в блок.

Euronews: Еврокомиссия готовит реформу расширения ЕС.
Euronews: Еврокомиссия готовит реформу расширения ЕС.

Об этом изданию Euronews сообщили трое чиновников ЕС, передает "Европейская правда".

В течение последних недель государства-члены выдвинули ряд позиционных документов, в которых излагаются идеи по реформированию процесса присоединения к блоку. 

Пять из шести стран-основательниц ЕС предложили усилить существующие гарантии, чтобы предотвратить отступление от демократии и нарушения верховенства права, а Германия и Франция также выдвинули идеи о постепенной интеграции стран-кандидатов в полноправное членство.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте