Euronews: Еврокомиссия готовит реформу расширения ЕС

ЕК готовит предложения по реформированию процесса расширения ЕС, чтобы подтвердить свою роль в дебатах, которые все больше формируются государствами-членами, поскольку Черногория приближается к финишной прямой вступления в блок.

Euronews: Еврокомиссия готовит реформу расширения ЕС.