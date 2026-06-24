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logos.press.md logologos
24 Июня 2026, 22:26
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В Молдове расширят контрольные полномочия таможни

В рамках проекта бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2027 год Министерство финансов предложило поправки в Таможенный кодекс (ТК).

В Молдове расширят контрольные полномочия таможни.
В Молдове расширят контрольные полномочия таможни.

Часть изменений предполагают расширение полномочий Таможенной службы (ТС) по проведению контроля, передает logos-pres.md

Так, проверки, проводимые специалистами ТС, смогут осуществляться по месту нахождения владельца товаров, его представителя либо другого лица, располагающего документами и сведениями. Это повысит их эффективность и позволит избежать споров относительно законности.

Авторы документа также  предлагают предусмотреть отмену посттаможенного аудита в случаях, если его проведение невозможно или утратило смысл. Данная мера позволит избежать необоснованного продления контроля, при этом таможенный орган сможет выбирать между временной мерой (приостановлением приказа) и окончательной мерой (его отменой) в зависимости от  причины прекращения.

В то же время повторная проверка не будет ограничиваться только контролем правильности декларирования товаров и проверкой приложенных к нему документов. Она будет шире и включать  проверку исполнения таможенных формальностей, а также  документов, имеющихся у проверяемого лица, ТС или других учреждений.

Авторы подчеркивают, что более глубокий анализ рисков и обмен информацией расширят сферу таможенного контроля и повысят его эффективность. И обеспечат дополнительное взыскание средств в бюджет, либо возврат излишне уплаченных.

Кроме того,  решение о начале процедуры принудительного взыскания таможенной задолженности, пени, штрафов и стоимости товаров не сможет быть оспорено в порядке, который предусмотрен в Административном кодексе, так как будет обладать статусом исполнительного документа.

Предложено также уточнить правила  уведомления налогоплательщиков. В частности, индивидуальный административный акт, направленный посредством электронных средств связи, будет считаться доведенным до сведения, начиная со следующего рабочего дня после отправки.

Источник
logos.press.md logologos
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