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realitatea.md logorealitatea
19 Июня 2026, 22:30
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В Кишинёве подписан контракт на надзор за расширением бульвара Мирча чел Бэтрын

В Кишинёве подписан контракт на супервайзинг работ по расширению бульвара Мирча чел Бэтрын и модернизации улиц Индустриальная и Месаджер.

В Кишинёве подписан контракт на надзор за расширением бульвара Мирча чел Бэтрын.
В Кишинёве подписан контракт на надзор за расширением бульвара Мирча чел Бэтрын.

Документ был подписан 19 июня, передает realitatea.md

По итогам международного тендера, проведённого по процедурам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), подрядчиком по надзору выбрана компания Eptisa România. Она будет выполнять функции инженера FIDIC и обеспечивать контроль за сроками, стоимостью, качеством работ, а также соблюдением экологических и технических стандартов.

Контракт на сопровождение проекта рассчитан на 48 месяцев.

Мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что речь идёт о крупнейшем проекте городского развития в истории столицы.

«Такого масштабного проекта не было в истории Кишинёва со времён его основания. Речь идёт не просто о строительстве улиц, а об расширении столицы», — отметил он.

В ближайшее время ожидается подписание контракта на выполнение работ по первому участку — расширению бульвара Мирча чел Бэтрын. Тендер по второму участку, включающему модернизацию улицы Индустриальной, пока продолжается.

Общая стоимость проекта оценивается в 74,3 млн евро (около 1,5 млрд леев). Финансирование осуществляется за счёт Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Источник
realitatea.md logorealitatea
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