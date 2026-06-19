В Кишинёве подписан контракт на надзор за расширением бульвара Мирча чел Бэтрын.

В Кишинёве подписан контракт на супервайзинг работ по расширению бульвара Мирча чел Бэтрын и модернизации улиц Индустриальная и Месаджер.

Документ был подписан 19 июня, передает realitatea.md

По итогам международного тендера, проведённого по процедурам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), подрядчиком по надзору выбрана компания Eptisa România. Она будет выполнять функции инженера FIDIC и обеспечивать контроль за сроками, стоимостью, качеством работ, а также соблюдением экологических и технических стандартов.

Контракт на сопровождение проекта рассчитан на 48 месяцев.

Мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что речь идёт о крупнейшем проекте городского развития в истории столицы.

«Такого масштабного проекта не было в истории Кишинёва со времён его основания. Речь идёт не просто о строительстве улиц, а об расширении столицы», — отметил он.