В Кишинёве подписан контракт на надзор за расширением бульвара Мирча чел Бэтрын
В Кишинёве подписан контракт на супервайзинг работ по расширению бульвара Мирча чел Бэтрын и модернизации улиц Индустриальная и Месаджер.
Документ был подписан 19 июня, передает realitatea.md
По итогам международного тендера, проведённого по процедурам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), подрядчиком по надзору выбрана компания Eptisa România. Она будет выполнять функции инженера FIDIC и обеспечивать контроль за сроками, стоимостью, качеством работ, а также соблюдением экологических и технических стандартов.
Контракт на сопровождение проекта рассчитан на 48 месяцев.
Мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что речь идёт о крупнейшем проекте городского развития в истории столицы.
«Такого масштабного проекта не было в истории Кишинёва со времён его основания. Речь идёт не просто о строительстве улиц, а об расширении столицы», — отметил он.
В ближайшее время ожидается подписание контракта на выполнение работ по первому участку — расширению бульвара Мирча чел Бэтрын. Тендер по второму участку, включающему модернизацию улицы Индустриальной, пока продолжается.
Общая стоимость проекта оценивается в 74,3 млн евро (около 1,5 млрд леев). Финансирование осуществляется за счёт Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).