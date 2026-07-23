ЕЦБ сохраняет ставку 2,25% на фоне обострения войны с Ираном, не исключая нового повышения.

Европейский центральный банк в четверг оставил процентные ставки без изменений, взяв паузу, чтобы понять, в какой мере сохраняющийся энергетический шок из‑за конфликта на Ближнем Востоке будет передаваться в инфляцию в зоне евро.

Совет управляющих ЕЦБ сохранил депозитную ставку на уровне 2,25%, при этом ставка по основным операциям рефинансирования осталась на отметке 2,4%, а ставка по маржинальным кредитам — на уровне 2,65%, передает euronews.com

Денежно‑кредитная политика в зоне евро задаётся именно через эти три ключевые ставки, при этом депозитная ставка служит основным ориентиром.

«Перспективы цен на энергоносители, несмотря на их высокую волатильность, в настоящее время в целом соответствуют базовому сценарию июньских прогнозов сотрудников Евросистемы и остаются значительно выше уровней, наблюдавшихся до начала конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении центробанка.

«Неопределённость по‑прежнему велика, и полный инфляционный эффект энергетического шока ещё не проявился. Поэтому Совет управляющих тщательно отслеживает интенсивность и продолжительность этого шока, а также его косвенные и вторичные эффекты», — добавили там.

Решение последовало за опубликованными на прошлой неделе данными, согласно которым инфляция в зоне евро замедлилась с 3,2% в мае до 2,8% в июне — это первое снижение в этом году; базовая инфляция опустилась до 2,4%.

Пауза объявлена всего через шесть недель после того, как ЕЦБ впервые почти за три года повысил ставки, реагируя на вызванный войной энергетический шок, который поднял инфляцию до максимума с сентября 2023 года.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард при этом старается не закрывать для себя ни один из вариантов.

На форуме центробанка в Синтре Лагард подчеркнула, что июньское решение было не «страховым» повышением ради подстраховки, а ответом на реальную инфляционную проблему: согласно прогнозам, инфляция возвращается к целевому уровню 2% лишь к концу 2027 года и только при условии дальнейшего ужесточения политики.

Лагард также отказалась заранее задавать траекторию, заявив, что так называемые предварительные ориентиры по будущей политике сейчас не рассматриваются.

Июльское заседание не является прогнозным, и экономисты, в частности из ING, отмечали, что банк предпочтет дождаться сентябрьских обновлённых прогнозов, когда, по их мнению, второй шаг по повышению ставок выглядит более реалистичным сценарием.

Проблема в том, что шок, лежавший в основе июньского повышения, вернулся.

Цена нефти в марте подбиралась к отметке 120 долларов за баррель, затем опустилась примерно до 72 долларов после заключения в конце июня временного мирного соглашения, но в этом месяце перемирие серьёзно дало трещину: США и Иран наносят новые удары, учащаются атаки на танкеры, а возобновлённые санкции вновь подтолкнули Brent выше 90 долларов за баррель.

Если рост цен на энергоносители затянется, это отразится на счетах домохозяйств и на общей инфляции во второй половине года — именно этих вторичных эффектов сейчас больше всего опасаются центробанкиры.

ЕЦБ и его коллеги

Франкфурт ужесточил политику, стартовав с уровней, которые заметно отставали от показателей других регуляторов.

Целевой диапазон ставки ФРС сейчас составляет 3,50–3,75%, ставка Банка Англии — 3,75%, тогда как Национальный банк Швейцарии по‑прежнему держит ставку на нуле.

Оба крупных партнёра ЕЦБ примут очередные решения на следующей неделе.

Решение ФРС будет объявлено в следующую среду; по оценке фьючерсного рынка, отражённой в инструменте FedWatch CME, вероятность сохранения ставок составляет около 89% после июньского единогласного решения и прогнозов, не предполагающих снижений в этом году.

Банк Англии выступит на следующий день, 30 июля, одновременно представив новые прогнозы. Большинство экономистов ожидают сохранения ставки на уровне 3,75%, хотя опрос Reuters показал, что почти 40% респондентов допускают как минимум одно повышение до конца года после того, как в июне двое членов комитета голосовали за подъём ставки до 4%.

На данный момент ЕЦБ остаётся единственным крупным западным центробанком, который в этом цикле действительно пошёл на повышение ставок.