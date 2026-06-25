Власти рассматривают повышение дорожного сбора для грузового транспорта.

Дорожный сбор для грузовых автомобилей в Молдове не повышался с 2014 года, хотя расходы на материалы, услуги и зарплаты существенно выросли за последние 12 лет.

Повышение этого сбора является важным условием для перевода части грузопотока с автомобильных дорог на железнодорожный транспорт, передает logos-pres.md

Такое заявление сделал госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Николай Мындра в ходе публичных консультаций, организованных парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам.

По словам чиновника, на сегодняшний день дорожный сбор для прицепа составляет, 1 500 леев в год, в то время как в Евросоюзе минимальный уровень достигает порядка 900 евро. Он напомнил, что в период с 2028 по 2034 год запланировано постепенное увеличение дорожного сбора, чтобы приблизить его к европейским стандартам.

Как отметил госсекретарь, крайне низкий уровень платы за пользование дорогами препятствует развитию железнодорожного транспорта, который сейчас проигрывает в конкурентной борьбе автомобильному.

«Мы не видим способов стимулировать перевозчиков выбирать железную дорогу, когда тарифы за пользование автодорогами остаются очень и очень низкими», — пояснил Мындра.

Чиновник также сообщил, что Республика Молдова в настоящее время внедряет Европейскую директиву о комбинированных грузовых перевозках, которая предусматривает в том числе механизмы стимулирования перевозок по железной дороге и через порты.

Параллельно власти готовят реформы, направленные на либерализацию железнодорожного рынка, что позволит операторам из других государств осуществлять грузоперевозки по инфраструктуре Республики Молдова.

В этом контексте правительство также рассчитывает на развитие крупных логистических хабов, в том числе в Кишинёве и Мэркулешть.