theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
25 Июня 2026, 19:09
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Власти рассматривают повышение дорожного сбора для грузового транспорта

Дорожный сбор для грузовых автомобилей в Молдове не повышался с 2014 года, хотя расходы на материалы, услуги и зарплаты существенно выросли за последние 12 лет.

Власти рассматривают повышение дорожного сбора для грузового транспорта.
Власти рассматривают повышение дорожного сбора для грузового транспорта.

Повышение этого сбора является важным условием для перевода части грузопотока с автомобильных дорог на железнодорожный транспорт, передает logos-pres.md

Такое заявление сделал госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Николай Мындра в ходе публичных консультаций, организованных парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам.

По словам чиновника, на сегодняшний день дорожный сбор для прицепа составляет, 1 500 леев в год, в то время как в Евросоюзе минимальный уровень достигает порядка 900 евро. Он напомнил, что в период с 2028 по 2034 год запланировано постепенное увеличение дорожного сбора, чтобы приблизить его к европейским стандартам.

Как отметил госсекретарь, крайне низкий уровень платы за пользование дорогами препятствует развитию железнодорожного транспорта, который сейчас проигрывает в конкурентной борьбе автомобильному.

«Мы не видим способов стимулировать перевозчиков выбирать железную дорогу, когда тарифы за пользование автодорогами остаются очень и очень низкими», — пояснил Мындра.

Чиновник также сообщил, что Республика Молдова в настоящее время внедряет Европейскую директиву о комбинированных грузовых перевозках, которая предусматривает в том числе механизмы стимулирования перевозок по железной дороге и через порты.

Параллельно власти готовят реформы, направленные на либерализацию железнодорожного рынка, что позволит операторам из других государств осуществлять грузоперевозки по инфраструктуре Республики Молдова.

В этом контексте правительство также рассчитывает на развитие крупных логистических хабов, в том числе в Кишинёве и Мэркулешть.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте