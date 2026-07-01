В Молдове с сентября повысят студенческие стипендии.

Общая сумма стипендии будет варьироваться от 1490 до 1905 леев в зависимости от уровня успеваемости. В настоящее время она колеблется от 1065 до 1360 леев.

Для молодых людей, обучающихся по приоритетным направлениям, стипендии будут ещё выше — их размер будет составлять от 2250 до 2855 леев. Речь идёт о студентах, получающих образование в сферах педагогики, искусств, химии, биологии, физики, экологии, инженерии, а также технологий производства и переработки материалов, текстиля, горного дела и добычи полезных ископаемых, пишет realitatea.md

Социальная стипендия составит 1000 леев. Магистранты будут получать стипендию в размере 1455 леев, а докторанты — 4610 леев.