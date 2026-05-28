28 Мая 2026, 19:00
Минобороны Румынии заказало дроны на 30,7 млн евро в рамках программы SAFE
Министерство национальной обороны Румынии подписало новый контракт на поставку дронов, предназначенных для выполнения задач наблюдения и разведки в рамках программы ЕС SAFE.
Об этом сообщил в Facebook румынский министр обороны Раду Мируцэ, передает eurointegration.com.ua
Заказанные дроны, поставка которых ожидается в следующем году, будут использоваться для миссий по наблюдению и разведке.
"Министерство национальной обороны только что подписало с Quantum Systems контракт на поставку продукта "Система Mini UAS класса I" на условиях, утвержденных парламентом в рамках программы SAFE", – сообщил Мируцэ в посте в Facebook в четверг.
Стоимость контракта составляет 30,7 млн евро и включает поставку 34 разведывательных беспилотников Vector и 15 мультикоптеров Scorpion от немецкой Quantum-Systems.