eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Мая 2026, 19:00
20
Минобороны Румынии заказало дроны на 30,7 млн евро в рамках программы SAFE

Министерство национальной обороны Румынии подписало новый контракт на поставку дронов, предназначенных для выполнения задач наблюдения и разведки в рамках программы ЕС SAFE.

Об этом сообщил в Facebook румынский министр обороны Раду Мируцэ, передает eurointegration.com.ua

Заказанные дроны, поставка которых ожидается в следующем году, будут использоваться для миссий по наблюдению и разведке.

"Министерство национальной обороны только что подписало с Quantum Systems контракт на поставку продукта "Система Mini UAS класса I" на условиях, утвержденных парламентом в рамках программы SAFE", – сообщил Мируцэ в посте в Facebook в четверг.

Стоимость контракта составляет 30,7 млн евро и включает поставку 34 разведывательных беспилотников Vector и 15 мультикоптеров Scorpion от немецкой Quantum-Systems.

eurointegration
