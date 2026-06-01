Румыния выходит на рынок специализированных производителей дронов.

В процессе модернизации своих вооруженных сил, в том числе за счет использования многофункциональных беспилотников, Румыния получает предложения как из-за рубежа, так и изнутри страны. Не так давно на полигоне Капу-Мидия румынская армия организовала испытательные учения, на которые пригласила нескольких производителей беспилотников, передает economica.net

«Для компаний, заявляющих о наличии возможностей по производству дронов, было непросто продемонстрировать конкретные возможности своей продукции на полигоне Капу-Мидия в рамках учений, организованных Министерством национальной обороны и НАТО», — заявил Раду Мируцэ.

Перехватчик STUD и беспилотники с неподвижным крылом SP4 и SP5

В этом контексте одна из компаний, представивших свое предложение румынским военным, компания Qognifly, предложила три типа дронов: два с неподвижным крылом и третий, STUD, который может использоваться в качестве перехватчика для других типов дронов.

В случае с последним, разработанным совместно с американским партнером, компания Qognifly уже планирует серийное производство в объеме от двух до трех тысяч единиц в месяц. Этот небольшой перехватчик может запускаться с любой позиции, в том числе с помощью ручного или механического привода, весит всего несколько килограммов – что позволяет легко транспортировать его, даже если солдат несет несколько таких летательных аппаратов в рюкзаке, использует четыре пропеллера и может уничтожать несколько типов дронов при контакте.



Два других типа дронов называются SP4 и SP5 и имеют неподвижное крыло, способное нести грузы различных типов на большие расстояния и в течение длительного времени. С одним из них, SP5, компания Qognifly провела испытания на аэродроме под Кишиневом.



Беспилотник весом около 55 кг может быть транспортирован на легком транспортном средстве и собран на стартовой площадке всего за несколько минут. Все это без использования гаечных ключей, отверток или других специальных инструментов. При окончательной сборке не используются даже классические винты.

Оснащенный гибридной системой, включающей четыре электродвигателя – используемые при взлете или поддержании положения, и один бензиновый – для полетов на большие расстояния, дрон может находиться в полете около 17 часов на максимальной высоте 5000 м и развивать скорость до 160 км/ч.



Базовая стоимость дрона Qognifly составляет 200 000 евро, но может значительно возрасти в зависимости от комплектации. Дрон способен наносить удары или контролировать различные интересующие его районы. При оснащении системой передачи-приема Starlink как SP4, так и SP5 могут летать на большие расстояния, даже за горизонт.



Бизнес на обоих берегах реки Прут

Компания Qognifly, предлагающая подобные дроны Министерству национальной обороны, а также другим заинтересованным армиям, основана гражданином Молдовы Антоном Даничем и гражданином Румынии Ионом Мокану. Антон Данич, владеющий 49% акций, является разработчиком летательных аппаратов и руководителем производства компонентов и сборки первых дронов в небольшой мастерской в Кишиневе.



После получения финансирования в размере двух миллионов евро партнеры решили расширить бизнес, открыв научно-исследовательский центр и производственный цех в Бухаресте. Одновременно компания открыла производственный участок в Карансебеше, где находится небольшой аэродром для проведения испытаний.



Бухарестский завод будет производить, в зависимости от спроса, оба типа дронов, а также радиолокационную систему, также разработанную компанией Qognifly и уже находящуюся на вооружении украинской армии, а также других государств.



Компания Qognifly планирует нанять чуть более 100 человек на новом заводе в Бухаресте, построенном примерно за 900 000 евро, для производства всех трех типов дронов, а также радиолокационной системы. В научно-исследовательских центрах в Бухаресте и Кишиневе компания планирует трудоустроить около 40 человек.