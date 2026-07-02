Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink.

У группировки Amazon на низкой околоземной орбите достаточно спутников, чтобы обеспечить работу провайдера Leo — конкурента Starlink.

После состоявшегося сегодня запуска компания развернула 396 аппаратов, чего «достаточно, чтобы обеспечить непрерывную работу на начальных широтах», заявил курирующий спутниковое направление вице-президент Amazon Крис Вебер, передает aboutamazon.com

Компания сделала шаг к поставленной ранее цели запустить коммерческий сервис к «середине 2026 года». Но в первый же день чудес ждать не стоит. SpaceX начала работу как спутниковый провайдер в 2020 году, когда у неё было почти 900 спутников на низкой околоземной орбите. Первые клиенты в США и Канаде жаловались на частые перебои в работе и высокую чувствительность сигнала к препятствиям. Скорость составляла от 50 до 150 Мбит/с при задержке от 20 до 40 мс; к 2022 году зона покрытия и качество связи значительно улучшились.

На начальном этапе это же ждёт и первых пользователей сервиса Amazon Leo; по мере расширения группировки пропускная способность будет расти, а покрытие — расширяться. Сейчас SpaceX эксплуатирует более 10 000 спутников Starlink, обеспечивая качественную связь на суше, в море и воздухе в более чем 160 странах.

Сейчас средняя скорость на входящем канале составляет 200 Мбит/с, от 10 до 40 Мбит/с на исходящем, а задержка — около 25 мс. Amazon потребуется ещё несколько лет, прежде чем она сможет похвастаться такими же показателями — всего планируется развёртывание 3232 спутников Leo. Проект отстаёт от графика отчасти из-за трудностей компании Джеффа Безоса Blue Origin с многоразовой ракетой-ностелем New Glenn.