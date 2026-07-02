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2 Июля 2026, 22:54
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Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink

У группировки Amazon на низкой околоземной орбите достаточно спутников, чтобы обеспечить работу провайдера Leo — конкурента Starlink.

Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink.

После состоявшегося сегодня запуска компания развернула 396 аппаратов, чего «достаточно, чтобы обеспечить непрерывную работу на начальных широтах», заявил курирующий спутниковое направление вице-президент Amazon Крис Вебер, передает aboutamazon.com

Компания сделала шаг к поставленной ранее цели запустить коммерческий сервис к «середине 2026 года». Но в первый же день чудес ждать не стоит. SpaceX начала работу как спутниковый провайдер в 2020 году, когда у неё было почти 900 спутников на низкой околоземной орбите. Первые клиенты в США и Канаде жаловались на частые перебои в работе и высокую чувствительность сигнала к препятствиям. Скорость составляла от 50 до 150 Мбит/с при задержке от 20 до 40 мс; к 2022 году зона покрытия и качество связи значительно улучшились.

На начальном этапе это же ждёт и первых пользователей сервиса Amazon Leo; по мере расширения группировки пропускная способность будет расти, а покрытие — расширяться. Сейчас SpaceX эксплуатирует более 10 000 спутников Starlink, обеспечивая качественную связь на суше, в море и воздухе в более чем 160 странах. 

Сейчас средняя скорость на входящем канале составляет 200 Мбит/с, от 10 до 40 Мбит/с на исходящем, а задержка — около 25 мс. Amazon потребуется ещё несколько лет, прежде чем она сможет похвастаться такими же показателями — всего планируется развёртывание 3232 спутников Leo. Проект отстаёт от графика отчасти из-за трудностей компании Джеффа Безоса Blue Origin с многоразовой ракетой-ностелем New Glenn.

Источник
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