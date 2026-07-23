ЕС ввел ограничения на экспорт для 51 компании за поставки продукции двойного назначения для РФ
Евросоюз ввел ограничения, поскольку эти компании поставляют в Россию продукцию двойного назначения, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
"Совет добавил 51 компанию в список тех, на кого распространяются более жесткие ограничения по экспорту товаров и технологий двойного назначения в связи с их поддержкой военно-промышленного комплекса России", — сообщил Совет ЕС.
В пресс-релизе уточняется, что некоторые компании, позволяющие России обходить введенные ранее экспортные ограничения, находятся в Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Турции, ОАЭ.
"В ЕС согласились расширить существующие запреты на экспорт, они коснутся предметов и технологий, которые используются в российском ВПК, таких, как никелевые порошки, металлы и сплавы, использующиеся в устойчивых к коррозии покрытиях в реактивных двигателях", — говорится в заявлении Совета ЕС.
Запрет, в частности, коснется бериллиевых порошков, самоклеящихся пленок и лент и предметов, которые применяются при производстве дронов.
Также Совет ЕС сообщил, что лица и предприятия, связанные с производством беспилотников большой дальности, внесены в списки 21-го пакета санкций Евросоюза против России.