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bbc.com logobbc
23 Июля 2026, 23:04
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ЕС ввел ограничения на экспорт для 51 компании за поставки продукции двойного назначения для РФ

Евросоюз ввел ограничения, поскольку эти компании поставляют в Россию продукцию двойного назначения, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

ЕС ввел ограничения на экспорт для 51 компании за поставки продукции двойного назначения для РФ.
ЕС ввел ограничения на экспорт для 51 компании за поставки продукции двойного назначения для РФ.

"Совет добавил 51 компанию в список тех, на кого распространяются более жесткие ограничения по экспорту товаров и технологий двойного назначения в связи с их поддержкой военно-промышленного комплекса России", — сообщил Совет ЕС.

В пресс-релизе уточняется, что некоторые компании, позволяющие России обходить введенные ранее экспортные ограничения, находятся в Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Турции, ОАЭ.

"В ЕС согласились расширить существующие запреты на экспорт, они коснутся предметов и технологий, которые используются в российском ВПК, таких, как никелевые порошки, металлы и сплавы, использующиеся в устойчивых к коррозии покрытиях в реактивных двигателях", — говорится в заявлении Совета ЕС.

Запрет, в частности, коснется бериллиевых порошков, самоклеящихся пленок и лент и предметов, которые применяются при производстве дронов.

Также Совет ЕС сообщил, что лица и предприятия, связанные с производством беспилотников большой дальности, внесены в списки 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

Источник
bbc.com logobbc
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