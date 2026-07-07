Экспорт из Приднестровского региона в ЕС сохранился на уровне прошлого года.

В первом полугодии 2026 года предприятия Приднестровского региона сохранили объёмы экспорта в страны Европейского союза на уровне аналогичного периода прошлого года.

По данным властей, на государства ЕС пришлось 76,9% всего экспорта региона, передает realitatea.md

Доля импорта из Европейского союза составила 41,5% от общего объёма товаров, ввезённых в регион.

Основными направлениями экспорта остаются Румыния, Италия и Словакия, тогда как импорт поступает преимущественно из Украины, стран ЕС и Китая.

Власти отмечают, что предприятия с левого берега Днестра и из Бендер продолжают активно сотрудничать с европейским рынком, который остаётся для них ключевым направлением внешней торговли.

По их оценке, сохранение высокой доли торговли с ЕС способствует экономической интеграции региона с остальной частью Молдовы. Для доступа на европейский рынок компании обязаны соблюдать единые для всей страны правила, процедуры и стандарты, что способствует сближению экономик обоих берегов Днестра.