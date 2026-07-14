В Мюнхене ввели жесткие ограничения на воду.

Власти столицы Баварии объявили о режиме строгой экономии воды: мыть автомобили разрешено только на автомойках, газоны должны оставаться сухими, а откачка воды из водоемов запрещена.

Частные бассейны, фонтаны и водные объекты наполнять нельзя. Также в Мюнхене отключают общественные фонтаны. Полив садов, клумб и декоративных растений теперь разрешен только по вечерам и рано утром. Нарушителям грозят штрафы до 50 тысяч евро, передает bild.de

Причина жестких ограничений заключается в резком росте потребления питьевой воды. По данным городских властей, в настоящее время оно составляет более 360 млн литров в день по сравнению с обычным показателем в 300 млн литров. Даже прогнозируемые на ближайшие дни дожди не смогут облегчить критическую ситуацию.

«После исключительно засушливой зимы и весны существующие ресурсы водоснабжения Мюнхена находятся под экстремальным давлением», — заявил мэр Мюнхена Доминик Краузе.

Власти пошли на радикальные шаги после того, как предыдущие призывы к жителям Мюнхена добровольно экономить воду оказались безрезультатными.