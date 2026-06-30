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rupor.md logorupor
30 Июня 2026, 16:24
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КС оставил в силе нормы об ограничении деятельности партий

Конституционный суд 30 июня отклонил обращения трех политических партий и признал конституционными положения закона о политических партиях, которые касаются партий преемников и ограничения деятельности политформирований.

КС оставил в силе нормы об ограничении деятельности партий.
КС оставил в силе нормы об ограничении деятельности партий.

Исключения неконституционности подняли Александр Бешкиеру, председатель партии «Сила альтернативы и спасения Молдовы», Ирина Влах, председатель партии «Сердце Молдовы», и адвокат Игорь Хлопецкий, представляющий интересы партии «Великая Молдова». Все три дела находятся на рассмотрении Апелляционной палаты Центр, передает rupor.md

КС признал конституционными нормы, которые позволяют устанавливать, является ли формирование преемником партии, ранее признанной неконституционной. По словам Маноле, такие критерии не действуют автоматически и должны оцениваться судом в целом, с учетом конкретных фактов.

«Критерии не действуют изолированно и не создают автоматическую презумпцию, что партия имеет статус партии преемника. Они должны рассматриваться в целом, в контексте и в связи с основаниями, по которым партия была признана неконституционной», — заявила Маноле.

Суд также признал конституционными нормы о временном ограничении деятельности партий. По словам Маноле, максимальный срок такой меры составляет 12 месяцев, а применяться она может только по решению суда.

Источник
rupor.md logorupor
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