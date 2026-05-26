26 Мая 2026, 13:25
ЕС откроет центры для содержания мигрантов вне Европы

Нидерланды при поддержке нескольких стран ЕС планируют уже в ближайшие полгода создать первые центры за пределами Европы для депортации мигрантов.

В них должны будут содержаться те, кто получил отказ в убежище в государствах Евросоюза, но по каким-то причинам не может вернуться в страну происхождения или находиться в стране транзита, пишет politico.eu

Как сообщает Politico со ссылкой на письмо правительства Нидерландов парламенту, инициатива также предусматривает рассмотрение за пределами ЕС заявок на получение статуса беженца. Ожидается, что первые такие центры за пределами ЕС будут использовать не только Нидерланды, но также Греция, Германия, Австрия и Дания. О том, где будут открываться такие центры, пока не сообщается. Сейчас с несколькими странами ведутся соответствующие переговоры.

В настоящее время практику высылки не получивших убежище мигрантов в третьи страны используют США, у которых подписаны соглашения с Коста-Рикой, Руандой, Угандой и несколькими другими государствами. Австралия ранее создавала лагеря для мигрантов в Науру, а также отправляла их в Папуа—Новую Гвинею. У Италии с 2023 года действует соглашение с Албанией, на территории которой работают центры для обработки запросов от мигрантов, желающих получить убежище в Италии.

