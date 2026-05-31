Молдова по-прежнему занимает последнее место в Европе по уровню заработной платы.

Республика Молдова занимает 62-е место в мировом рейтинге чистой месячной заработной платы со средним доходом после уплаты налогов в размере 767 долларов, согласно последним данным, опубликованным платформой Numbeo, передает bani.md

Молдова отстает от Румынии, где средняя чистая заработная плата оценивается в 1073 доллара в месяц, и Болгарии с 1168 долларами. В то же время доходы в Республике Молдова близки к доходам в Беларуси (779 долларов), Армении (740 долларов) и Албании (740 долларов).

В мировом масштабе самые высокие чистые зарплаты зафиксированы в Швейцарии, где средний месячный доход после уплаты налогов превышает 7648 долларов. Далее следуют Люксембург (5613 долларов), Сингапур (4372 доллара), США (4325 долларов) и Дания (4270 долларов).

В регионе Эстония лидирует в рейтинге со средней чистой зарплатой в 1924 доллара, за ней следуют Польша (1740 долларов), Литва (1615 долларов), Венгрия (1415 долларов) и Словакия (1354 доллара).

Данные показывают, что средняя чистая зарплата в Республике Молдова почти в 10 раз ниже, чем в Швейцарии.

Рейтинг Numbeo основан на информации, собранной от пользователей, и отражает оценки чистого ежемесячного дохода после уплаты налогов и обязательных взносов. Он дает сравнительную картину уровня доходов в разных странах мира.