ЕС и Великобритания завершают «колбасные войны».

Соглашение означает конец так называемых колбасных войн, начавшихся после выхода Соединенного Королевства из ЕС, сообщает The Guardian.

В соответствии с договоренностями, с лета 2027 года будут отменены физический досмотр и оформление сопроводительной документации по целому ряду продуктов питания — как при экспорте из Великобритании в ЕС, так и в обратном направлении. В список вошли мясные и молочные продукты, рыба, сыры, яйца и красное мясо.

Требования по обязательному предоставлению ветеринарных сертификатов или специальных санитарных этикеток отменяются. Экспортеры мяса будут избавлены от необходимости доказывать соответствие стандартам ЕС через бюрократические процедуры, что ранее делало многие поставки нерентабельными.

Министр биобезопасности Сью Хейман назвала соглашение отличной новостью для британских производителей и отметила, что около 16 тыс. компаний прекратили экспорт в ЕС после «Брексита» именно из-за чрезмерной бюрократии.

По оценкам правительства, новый режим может принести экономике страны до 5,1 млрд фунтов стерлингов в год, поддержать рабочие места и сдержать рост цен на продовольствие.