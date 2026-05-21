Санду: Вывод из Молдовы войск РФ - в интересах Евросоюза.

В числе других известных политиков Европейским орденом почетной степени была награждена и президент Молдовы Майя Санду. Торжественная церемония прошла в Европарламенте в Страсбурге 19 мая, передает dw.com

"Вам вручен Европейский орден почетной степени. Вместе с вами награду - Европейский орден заслуг высшей степени - получили Ангела Меркель (Angela Merkel), Лех Валенса, Владимир Зеленский и другие очень важные европейские политики. Вы были награждены, за "последовательное ведение Молдовы по пути европейской интеграции". Вы по-прежнему уверены, что Молдова добьется успеха и вступит в Евросоюз до 2030 года?", - задал вопрос журналист.

"Я настроена очень решительно и уверена, что Молдова станет частью Евросоюза, и мы обязуемся перед нашим народом подготовить Молдову (к вступлению в ЕС. - прим. Ред.) к 2030 году. Мы верим и надеемся, что институты ЕС и его страны-члены поддержат нашу программу действий", - добавила Санду.

Она также ответила на вопрос о том, не боится ли она, что это займет слишком много времени.

"Всегда есть риск, что некоторые вещи будут отложены, но мы не теряем время. Мы проводим реформы, а не ждем формальных решений. Но, конечно, мы хотим, чтобы таковые тоже были приняты", - сказала глава государства.

В разговоре была затронута тема частичного членства в ЕС.

"Сейчас мы работаем над полноправным членством. Это процесс, основанный на наших достижениях. Мы проводим реформы для получения полноправного членства. Сегодня мы обсуждаем этот вопрос с институтами ЕС и его государствами-членами. И это процесс, которому мы следуем внутри страны", - отметила Санду.

Президент РМ также ответила на вопрос о войсках РФ в Приднестровье и о том, как Кишинев может стать членом ЕС, не решив эту проблему,

"Конечно, мы хотели бы ее решить, и принимаем меры в экономической и финансовой сферах. Мы видим, что все больше людей приезжают на работу на правый берег Днестра. Жители Приднестровья поняли, что не могут полагаться на Россию, потому что пережили энергетический кризис посреди зимы, когда Москва прекратила поставки газа. Проблема безопасности все еще существует, потому что Россия незаконно размещает войска на нашей территории.

Но мы надеемся, что у нас появится геополитическая возможность урегулировать этот вопрос - мирным путем, конечно же. Это наше обязательство: разрешить конфликт мирным путем. Итак, мы работаем над этим вопросом и над другими обязательствами в рамках реформ, которые обязались провести на пути интеграции в ЕС", - заявила Санду.