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epravda.com.ua logoepravda
12 Июня 2026, 21:07
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ЕС усложнит процедуру приостановки взимания углеродного сбора

12 июня страны Европейского союза договорились ограничить условия, при которых блок может приостанавливать взимание углеродного сбора с импорта.

ЕС усложнит процедуру приостановки взимания углеродного сбора.
ЕС усложнит процедуру приостановки взимания углеродного сбора.

Это потенциально будет способствовать обеспечению большей уверенности для инвестиций в низкоуглеродные технологии в блоке, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Министры экономики ЕС поддержали эти планы большинством голосов, несмотря на то, что такие страны, как Словакия, Румыния и Литва, отказались их поддержать.

Углеродный пограничный сбор ЕС предусматривает взимание сбора с выбросов, связанных с импортом товаров, включая удобрения, сталь и цемент. Эта первая в мире политика направлена на защиту европейских отраслей от подрыва их конкурентоспособности более дешевыми, более загрязняющими товарами из-за рубежа.

Европейская комиссия первоначально предложила, что в будущем она может освободить товары от углеродного сбора, если неопределенные "серьезные и непредвиденные обстоятельства" приведут к повышению цен.

Некоторые правительства и компании отвергли этот подход, заявив, что он создает неопределенность для низкоуглеродных инвестиций, которые конкурентоспособны только при условии, что загрязняющий импорт облагается сбором ЕС за выбросы.

В проекте соглашения министров, с которым ознакомилось агентство Reuters, указано, что Комиссия может предложить приостановку уплаты углеродного сбора только при условии соблюдения определенных критериев, в частности если цена соответствующего товара выросла более чем на 50% за шесть месяцев по сравнению со средним показателем за последние 10 лет.

Страны ЕС и законодатели проведут переговоры по окончательным правилам. Законодатели ЕС также планируют сократить или полностью отменить положение о приостановке.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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