Фон дер Ляйен призывает завершить создание единого рынка ЕС.

«Мы должны довести начатое до конца. Мы обязаны устранить барьеры, которые по-прежнему существуют на нашем внутреннем рынке», — сказала фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарном заседании в среду, передает euronews.com

«Мы должны сделать масштабирование бизнеса по всей Европе гораздо проще. Это базовое обещание единого рынка, и оно должно быть выполнено», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК особо выделила практику так называемого «золотого плакирования» — когда государства ЕС накладывают на европейские правила избыточные и ненужные требования, — назвав ее одним из ключевых препятствий на пути роста бизнеса в блоке.

Глава Еврокомиссии также пообещала изначально выстраивать единый рынок по принципу «цифровой по умолчанию», указав на инициативы ЕС в области полупроводников, облачной инфраструктуры и развития искусственного интеллекта.

Говоря о климатической повестке, она подчеркнула, что достижение экологических целей и задач по созданию циркулярной экономики в ЕС требует единого рынка, который поощряет чистые инновации и устраняет барьеры для торговли низкоуглеродными товарами и услугами.

Фон дер Ляйен затронула и тему устойчивости цепочек поставок, отметив, что ЕС продвигает новые торговые соглашения; ожидается, что одно из них с Мексикой будет подписано уже на этой неделе.

В завершение она подчеркнула, что преимуществами единого рынка должны пользоваться все регионы и все граждане, предостерегая при этом от самоуспокоенности.

«Единый рынок — одна из великих историй успеха Европы. Но успех — это не то, что мы наследуем от предыдущих поколений. Он требует постоянной работы, видения и политической воли», — заявила она.