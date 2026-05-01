Электрооборудование, растительная продукция и мебель — топ экспорта Молдовы в ЕС.

Общая стоимость молдавского экспорта на европейский рынок превысила 2,55 миллиарда долларов, пишет rupor.md

Наибольшая стоимость экспорта была зафиксирована в категории электрооборудования, которая составила 496,8 миллиона долларов. Далее следуют растительная продукция, с 489,1 миллиона долларов США, мебель, с 127,9 миллиона долларов США, жиры и масла, с 122,4 миллиона долларов, а также вина и напитки, с 100,4 миллиона долларов.

Вместе эти категории составляют почти половину экспорта Республики Молдова на европейский рынок. Данные показывают, что молдавский экспорт в ЕС поддерживается как промышленной продукцией, такой как электрооборудование и мебель, так и сельскохозяйственной и агропродовольственной продукцией, включая растительную продукцию, жиры и масла, вина и напитки.

В период январь-ноябрь 2025 года основными направлениями молдавского экспорта в Европейский союз были Румыния, с 29,2%, Италия, с 9,2%, Чехия, с 8,3%, Германия, с 4,0%, и Болгария, с 3,5%. Румыния имела наибольшую долю в общем объеме молдавского экспорта в ЕС за этот период.

Доля экспорта в Европейский союз составила 68,1% от общего объема экспорта Республики Молдова в 2025 году. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущими годами: 67,3% в 2024 году, 65,4% в 2023 году и 58,6% в 2022 году.

Эта динамика показывает постепенный рост доли европейского рынка в общем объеме экспорта Республики Молдова. Таким образом, Европейский союз укрепил свои позиции в качестве основного направления молдавского экспорта на фоне постоянного роста его доли в указанные последние годы.