Президент Латвии: ЕС должен поддержать страны, пострадавшие от вторжений дронов.

Ринкевичс отметил, что воздушные тревоги в восточной Латвии в течение последних недель, включая прерывание школьных экзаменов и отмену мероприятий в гостинично-ресторанном секторе, продемонстрировали, как оборонная и гражданская устойчивость становятся взаимосвязанными, передает eurointegration.com.ua

"Это влияет на местную экономику, это влияет на местное население. Люди действительно напуганы, и на то есть очень веские причины", – сказал он.

Ринкевичс рассказал, что он вместе с лидерами других стран Балтии поднял этот вопрос перед председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время встречи в Вильнюсе во вторник и сейчас ожидает "конкретных предложений".

"Это касается не только обороны. Это также касается несколько более широких вопросов, которые взаимосвязаны, и где мы также обсуждали возможное участие ЕС и финансирование", – указал президент Латвии.

Ринкевичс отметил, что геополитические реалии, с которыми сталкиваются восточные государства, означают, что оборона и безопасность должны играть гораздо большую роль в следующем бюджете ЕС, чем во время предыдущих переговоров в 2013 и 2020 годах.

"Мы все признали, что к обороне и безопасности, а также к восточным регионам, нужно относиться гораздо серьезнее", – сказал он.

Он также добавил, что Восточной Европе следует уделить приоритетное внимание в усилиях по улучшению систем наблюдения, радиолокационного покрытия и противодействия дронам, учитывая, что этот регион подвергается инцидентам, связанным с войной в Украине.

По словам латвийского президента, Латвия, Литва и Эстония разделяют озабоченность по поводу пробелов в возможностях наблюдения и противодействия дронам, несмотря на действующую миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Он добавил, что скорость технологических изменений заставляет как НАТО, так и национальные правительства постоянно адаптироваться.

"То, что год назад было эффективным способом борьбы с дронами, сегодня уже таковым не является", – сказал он, утверждая, что цели в отношении потенциала, оперативное планирование и системы закупок должны стать "более гибкими".