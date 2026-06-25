ЕС продлил экономические санкции против РФ на год.

25 июня Совет Евросоюза продлил действие ограничительных мер ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине, ещё на 12 месяцев – до 31 июля 2027 года.

Это решение принято по итогам заседания Европейского совета 18–19 июня 2026 года, на котором лидеры ЕС договорились продлить действие экономических санкций против России на двенадцать месяцев, передает eurointegration.com.ua

Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были существенно расширены с февраля 2022 года в ответ на безосновательную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины.

Действующие меры охватывают ключевые секторы, в частности торговлю, финансы, энергетику и технологии двойного назначения. Они также предусматривают запрет на импорт или перевозку морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, запрет на проведение транзакций с рядом финансовых учреждений и поставщиков криптовалютных услуг в России и третьих странах, а также приостановку вещательной деятельности и действия лицензий в Европейском Союзе ряда поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.