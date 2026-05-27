Россия пригрозила Армении остановить поставки нефти и газа из-за ее сближения с ЕС.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил об этом в письме, направленном 25 мая в министерство территориального управления и инфраструктур Армении, передает meduza.io со ссылкой на kommersant.ru

Россия и Армения заключили соглашение в 2013 году. В рамках соглашения Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов.

Если соглашение разорвут, Армения будет должна выплатить России компенсацию или же невыплаченные суммы признают ее государственным долгом перед РФ.

Если соглашение расторгнут, Армения может оказаться в трудной ситуации из-за того, что стране будет сложно заместить российские поставки, считают аналитики. Армения получает из России 85% всего поставляемого газа, не менее 62% нефтепродуктов, а также 50% всех ввозимых алмазов.

Армения последние годы активно сближается с Евросоюзом. Так, Армения рассчитывает, что в течение двух лет будет введен безвизовый режим с ЕС. Армения решила больше сотрудничать с Евросоюзом и США после того, как Россия фактически отказалась поддержать Ереван в его конфликте с Баку. В 2025 году парламент Армении принял закон о начале вступления страны в ЕС.

Москва пытается влиять на Ереван в преддверии парламентских выборов, которые намечены в Армении на 7 июня. Так, кремлеботы проводят кампанию против действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Кроме того, Россия вводит торговые ограничения против Армении.