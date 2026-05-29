29 Мая 2026, 09:05
ЕС готовит чрезвычайные меры на случай дефицита полупроводников

Евросоюз готовится к возможному масштабному вмешательству в европейские цепочки поставок полупроводников во время их дефицита, включая принуждение производителей чипов к расторжению или изменению условий действующих контрактов.

Документ, получивший название Chips Act («Закон о чипах»), предполагает беспрецедентное расширение полномочий Европейской комиссии для прямого контроля над промышленностью, пишет ft.com

В случае кризиса, угрожающего поставкам оружия, медицинских изделий и цифровой инфраструктуры, Брюссель сможет принуждать заводы отдавать приоритет заказам на критически важную для ЕС продукцию, взыскивать до 300 тыс. евро с компаний, скрывающих данные о мощностях своих цепочек поставок, и вводить механизм совместных закупок.

Разработка мер вызвана растущими опасениями ЕС стать жертвой экономического принуждения из-за конфликта Вашингтона и Пекина. Эскалация грозит Европе дефицитом компонентов для автопрома, смартфонов и дата-центров ИИ, отмечает FT.

