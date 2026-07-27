ЕС предупреждает, что пожары перегружают системы реагирования: На пределе возможностей.

Европейская комиссия заявила, что европейская система реагирования на ЧС с трудом справляется с пожарами в Испании и Франции, которые продолжают истощать местные ресурсы.

«Эти пожары выходят за рамки наших возможностей», — сказал представитель Комиссии, комментируя новость о том, что огонь уже уничтожил более 80 000 гектаров в Испании и свыше 42 000 гектаров во Франции, передает euronews.com

Пожары, которые вынудили 320 000 человек покинуть свои дома, до сих пор не удалось взять под контроль.

Евросоюз развернул крупнейшую в своей истории программу реагирования на чрезвычайные ситуации для помощи двум странам. Но в Брюсселе признают, что пожары достигли невиданных масштабов: огонь распространяются быстрее, чем его успевают сдержать пожарные. Кризис также выявил, что растущая нагрузка на системы экстренного реагирования сказалась на способности блока справляться с крупномасштабными катастрофами.

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в условиях кризисов Хаджа Лабиб недавно подтвердила в интервью французской газете Le Monde, что Механизм гражданской защиты ЕС «находится под давлением», однако подчеркнула, что «он работает».

Тем не менее Брюссель намерен расширять свой парк пожарной авиации и возможности трансграничного реагирования на ЧС. Представители ЕС в понедельник признали, что изменение климата продлевает сезон лесных пожаров, и последствия от возгораний становятся всё более тяжёлыми в отличие от того, что наблюдалось ещё несколько лет назад.

Во время недавнего лесного пожара в Испании огонь распространялся со скоростью около шести километров в час - значительно быстрее пожарных, которые, сдерживая огонь, за это время преодолевали примерно 300 метров.

Представитель Комиссии заявил, что предусмотренного комплекса мер недостаточно, и Европе необходимо гораздо больше инвестировать в предотвращение возгораний, а не полагаться на всё более дорогостоящие экстренные меры.

Это означает, что существующяя в Европе схема, по которой государства-члены направляют свои самолёты, технику и персонал в зону стихии — проседает под нагрузкой, особенно когда нескольким странам приходится бороться с крупными лесными пожарами одновременно.

Задействованы самолёты и вертолёты

Комиссия направила во Францию семь самолётов и четыре вертолёта, в Испанию — шесть самолётов и три наземные пожарные команды, а также оказывает поддержку Тунису через механизм гражданской защиты ЕС, свой основной инструмент экстренного реагирования.

Пять пожарных самолётов из Канады были распределены между обеими странами.

Более 770 пожарных из 14 стран были заранее переброшены на юг Европы на летний период.

«В ближайшее время из Германии в Испанию должны быть направлены два вертолёта. Ещё два дополнительных самолёта ожидаются из Турции», — сообщили в Комиссии.

Однако чиновники подчеркнули, что мобилизовать весь существующий парк пожарной авиации - не выход, посокольку самолёты, принадлежащие странам-членам, нужны им самим для тушения, ведь у многих из них в настоящее время тоже горят леса.

Имеются и эксплуатационные ограничения: не каждый самолёт подходит для любого типа пожара или рельефа местности.

Пока ЕС ищет дополнительные самолёты и вертолёты для тушения пожаров, полыхают уже более 100 000 гектаров земли, а тысячи семей вынуждены эвакуироваться. В то же время несколько российских противопожарных вертолётов остаются на земле в Испании из-за санкций ЕС, введённых в марте 2022 года.

На момент публикации статьи Комиссия не ответила на запрос Euronews о том, рассматривается ли возможность временного исключения, которое позволило бы использовать эту технику с учётом масштабов и тяжести продолжающихся пожаров.

Механизм гражданской защиты ЕС проходит серьёзное испытание

Основной механизм экстренного реагирования Евросоюза испытывает всё большее давление по всей Европе, и чиновники предупреждают, что нагрузка на него в ближайшие годы, вероятно, только возрастёт.

Комиссия сообщила, что сезон лесных пожаров в этом году начался исключительно рано: впервые механизм гражданской защиты ЕС был активирован уже в конце апреля. Чиновники предупредили, что сезон теперь может продолжаться до октября, а то и до ноября.

«Мы начали сезон пожаров раньше, чем в прошлом году, — добавил представитель Комиссии. — В конце мая речь шла о пожарах площадью сотни гектаров. К июню они уже охватывали тысячи. Сейчас мы считаем уже десятки тысяч гектаров».

Брюссель также пытается ориентироваться на долгосрочную перспективу, выделив на закупку 12 самолётов Canadair и пяти вертолётов для воего общеевропейского авиапарка. Однако поставки завершатся лишь к 2030 году, а значит блок будет ещё несколько лет зависеть от авиапарков национальных.

Брюссель также усилил свой Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации специалистами, которые могут моделировать ситуацию при пожаре, что позволит заранее задействовать ресурсы до ухудшения обстановки.

Но чиновники неоднократно подчёркивали, что одних технологий и дополнительных самолётов недостаточно для решения проблемы.

«Мы выступаем за комплексный подход к управлению», — сказала второй представитель Комиссии, отметив необходимость более эффективного управления лесами, в том числе уменьшения быстро горящей растительности в лесах и на ландшафтах.

Представители ЕС также подчеркнули, что адаптация к изменению климата становится неотъемлемой частью политики в области гражданской защиты. После череды волн жары, высушивших растительность по всей южной Европе, риски возгорания стали кратно выше, заявили в Комиссии. Там предупредили, что зона чрезвычайно высокой пожароопасности будет смещаться в направлении Греции.

Хотя Комиссия воздержалась от прогнозов, превзойдёт ли нынешний год по пожарам рекордный 2025-й, но признала, что такие тенденции налицо.