В Южной Европе бушуют пожары на фоне экстремальной жары

Самая сложная ситуация складывается в Испании. Сильные пожары бушуют в окрестностях Альмерии: там зафиксировано множество жертв, а 23 человека числятся пропавшими без вести.

Очаги возгорания также зафиксированы вблизи Барселоны и Мадрида. Дневные температуры превышают 40°С, а ночи не приносят прохлады; так, в Портбоу (на побережье Коста-Брава) был установлен ночной температурный рекорд — 31,9°С, передает bild.de

В Португалии, где температура воздуха достигает 45°С, пожары уже полыхают в окрестностях Порту, Лиссабона и Фару. В Италии очаги возгорания зафиксированы на Сицилии, а также в районах Бриндизи, Фоджи и Неаполя. В Пьемонте огонь уже уничтожил 600 гектаров леса, и именно там наблюдается наибольший риск возникновения новых пожаров.

В Хорватии пожары бушуют в окрестностях Сплита и на популярном курортном острове Корчула, где существует угроза возникновения новых очагов. Жара опасна не только на суше: в некоторых районах температура воды достигает 30°С.