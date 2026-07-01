ЕС почти вдвое сократил квоту на беспошлинный ввоз стали.

В Евросоюзе вступили в силу новые ограничения на ввоз стали: объем беспошлинного импорта сокращен на 47%. А импорт стальной продукции сверх квоты будет облагаться пошлиной в 50%.

В целях защиты европейской сталелитейной промышленности Европейский Союз ужесточил правила импорта стали. Со среды, 1 июля, объем беспошлинного импорта ограничен 18,3 млн тонн в год, что примерно на 47% меньше, чем было прежде. Любой ввоз стали вне установленных рамок будет облагаться пошлиной в размере 50%, что вдвое выше предыдущего уровня, пишет dw.com

Таким образом предполагается предотвратить массовый импорт дешевой стали. Наиболее крупной сталелитейной промышленностью внутри ЕС обладает Германия. Новые правила предполагают квоты беспошлинного импорта стали из отдельных третьих стран. Неиспользованные квоты могут переноситься на следующие кварталы.

На Китай приходится половина мирового производства стали

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), в 2025 году Китай произвел около 961 млн тонн стали, что составляет более половины от ее мирового производства. Для сравнения, объем произведенной в Германии стали составил примерно 34 млн тонн.

Евросоюз, в частности, обвиняет КНР в несправедливом использовании государственной поддержки для своей сталелитейной промышленности, что приводит к переизбытку стали на мировом рынке.