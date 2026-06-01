ЕС хочет заморозить "ценовой потолок" на российскую нефть.

Агентство напоминает, что ЕС ввел динамический механизм, предусматривающий автоматическую корректировку ценового потолка каждые шесть месяцев на уровне, что на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть марки Urals.

15 января Европейский союз принял решение об очередном понижении предельной цены на российскую нефть.

В настоящее время предельная цена составляет $44,10 за баррель, а ее просмотр запланирован на конец лета.

Согласно действующему механизму, европейским компаниям запрещено предоставлять услуги, в том числе страхование и транспортировку по нефти, которая продается выше установленного лимита.

Нефтяные цены резко выросли в результате войны в Иране и фактической блокировки Ормузского пролива. На этом фоне во время июльского пересмотра ценовой потолок на российскую нефть может вырасти не менее $65 за баррель с нынешнего уровня в $44,10. В то же время, предыдущий ориентир в $60 был согласован странами "Группы семи" (G7), сообщили собеседники, осведомленные с внутренними обсуждениями.

В случае принятия решения о заморозке уровень ценового потолка остается неизменным. Среди других рассматриваемых вариантов — приостановка действия динамического механизма автоматического повышения до конца года, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке или ограничение любого повышения уровнем $60 за баррель в соответствии с действующим порогом G7.

Ожидается, что этот шаг может стать частью 21-го пакета санкций ЕС против России после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. ЕС планирует завершить подготовку и официально представить новый пакет ограничений в начале июня. На прошлой неделе о соответствующих планах были проинформированы послов государств-членов.

Среди других мер, обсуждаемых в рамках нового санкционного пакета, – введение ограничений против дополнительных банков, нефтяных трейдеров, нефтеперерабатывающих предприятий и криптовалютных операторов в третьих странах, которые используются Россией для обхода санкций ЕС.

Также предлагается ввести санкции против около 20 танкеров из теневого флота, который Россия использует для транспортировки нефти. В перспективе этот режим может быть распространен и на суда, перевозящие сжиженный газ (СПГ), чтобы ограничить возможности Кремля формировать теневой флот для экспорта СПГ.

В то же время новый пакет санкций, вероятно, не будет содержать полного запрета на морские услуги. Несколько государств-членов выступают против этого шага из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, а также из-за отсутствия более широкой поддержки со стороны стран G7.

Напомним, экспорт сырой нефти из России находится на самом высоком уровне с начала года. Кремль извлекает финансовую выгоду от трехмесячной войны на Ближнем Востоке. Российское сырье стало альтернативой для Китая и Индии после того, как Иран закрыл Ормузский пролив во время конфликта с США и Израилем.