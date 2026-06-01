eurointegration.com.ua logoeurointegration
ЕС хочет исключить украинцев-призывников из программы временной защиты

Европейский Союз обсуждает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, введенной в ответ на полномасштабное вторжение России. Об этом стало известно изданию Euractiv.

Это предложение возникло во время обсуждения будущего продления Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам предоставления убежища. Схема, активированная после полномасштабного вторжения России в 2022 году, в настоящее время действует до марта 2027 года, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на euractiv.com

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, с которым ознакомился Euractiv, среди обсуждаемых вариантов есть продление временной защиты с сужением ее сферы применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально.

Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, ищущим временную защиту.

В прошлом году Европейская комиссия призвала национальные столицы подготовиться к постепенному прекращению действия программы. В 2024 году она приняла рекомендации относительно "скоординированного перехода" к более стабильным правовым статусам, но прогресс пока неравномерен.

Некоторые национальные правительства выразили обеспокоенность тем, что "растущая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста". В то же время ряд стран утверждают, что эту систему следует пересмотреть "также в интересах Украины", как для поддержки сопротивления страны российской агрессии, так и для содействия будущим усилиям по восстановлению, говорится в документе.

Министры по вопросам миграции рассмотрят этот вопрос на заседании Совета по юстиции и внутренним делам на этой неделе. Любые изменения в Директиву должна инициировать Еврокомиссия.

Источник
