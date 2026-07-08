ЕС одобрил новые правила для авиапассажиров: бесплатная ручная кладь и компенсации

Европейские законодатели окончательно одобрили обновлённые правила для пассажирских авиаперевозок после десятилетних переговоров со странами ЕС и авиационной отраслью.

Во вторник Европейский парламент одобрил обновленные правила ЕС о правах авиапассажиров. Они по-прежнему смогут бесплатно брать ручную кладь и получать денежную компенсацию в случае задержки рейса минимум на три часа, пишет euronews.com

Почти все депутаты поддержали соглашение, достигнутое с государствами ЕС после более чем десятилетних переговоров. Законопроект был принят 646 голосами "за", при 12 "против" и трёх воздержавшихся.

Сейчас авиапассажиры в Европе имеют право на компенсацию от 250 до 600 евро, если рейс отменен или задержан более чем на три часа. Новый документ не меняет это положение и уточняет, что перевозчики будут выплачивать 300 евро за рейсы протяженностью более 3500 километров и 600 евро, если задержка превысит четыре часа или рейс будет отменен.

У авиапассажиров будет девять месяцев на подачу заявления о компенсации, а у авиакомпаний — 30 дней, чтобы выплатить деньги или сослаться на чрезвычайные обстоятельства, чтобы избежать выплат.

Правила также уточняют порядок взимания платы за ручную кладь в ЕС. Пассажиры по-прежнему имеют право бесплатно провозить личную вещь размерами 40 см на 30 см на 15 см.

Сейчас бюджетные авиакомпании, такие как Ryanair или EasyJet, берут доплату за небольшие чемоданы на колесиках, например за маленькую сумку или рюкзак.

Однако по новому регламенту все авиакомпании обязаны уже на первом этапе бронирования показывать на сайтах-посредниках и в поисковых сервисах тариф, включающий провоз ручной клади. При этом они смогут предлагать более дешевые билеты пассажирам, которые добровольно выбирают перелет без ручной клади.

С пассажиров больше не смогут взимать дополнительную плату за исправление ошибок в написании имени, а при регистрации они получат право на цифровой посадочный талон без каких-либо дополнительных запросов и без обязательства заводить пользовательский аккаунт или устанавливать специальное приложение.

Регламент ЕС о защите прав пассажиров был отправлен на пересмотр еще в 2013 году. С тех пор европейские законодатели добиваются расширения прав на провоз багажа и дополнительных гарантий для пассажиров в случае задержек рейсов, сталкиваясь с сопротивлением ряда стран ЕС и авиационной отрасли.

Новые правила вступят в силу в 2027 году.