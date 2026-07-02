theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
2 Июля 2026, 10:52
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ЕС обсуждает упрощение визового режима с Турцией

ЕС обсуждает с Турцией дальнейшую либерализацию визового режима. Тему поднимали во время поездки главы европейской дипслужбы Каи Каллас в Анкару.

ЕС обсуждает упрощение визового режима с Турцией.
ЕС обсуждает упрощение визового режима с Турцией.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, в переговорах с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом участвовали также еврокомиссары по вопросам расширения и по внутренним делам и миграции Марта Кос и Магнус Бруннер.

Турецкий МИД прежде заявлял, что членство в ЕС остается стратегической целью для страны. Статус кандидата на данный момент имеют девять стран. Помимо Турции, это Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, Украина, Молдова и Грузия.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте