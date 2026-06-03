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gazeta.ru logogazeta
3 Июня 2026, 08:38
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Турецкие отельеры обсуждают максимальное снижение цен из-за спада спроса

Отельеры Турции готовы значительно снизить цены на отдых в связи с падением спроса и усиливающейся конкуренцией со стороны других курортов Средиземноморья.

Турецкие отельеры обсуждают максимальное снижение цен из-за спада спроса.
Турецкие отельеры обсуждают максимальное снижение цен из-за спада спроса.

Об этом сообщил представитель отельного бизнеса в Бодруме и член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Нихат Юзбашы, сообщает gazeta.ru 

«Конкуренция усиливается, а туристы стали гораздо чувствительнее к ценам. Многие предприятия уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. Мы сейчас обсуждаем максимальное снижение цен», — отметил Юзбашы.

Он добавил, что рост затрат продолжает оказывать давление на туристическую отрасль Турции, в то время как такие страны, как Греция, Египет, Тунис и ряд балканских государств, предлагают более выгодные по цене варианты отдыха. Тем не менее Турция сохраняет свою конкурентоспособность благодаря высокому качеству обслуживания, развитой гостиничной инфраструктуре и опыту в сфере туризма.

Юзбашы также подчеркнул, что на результаты текущего туристического сезона могут существенно повлиять бронирования в последнюю минуту, колебания валютных курсов и региональная обстановка. Многие участники рынка пока не спешат делать окончательные выводы о сезоне.

В сложившихся условиях для гостиничного бизнеса важнейшей задачей остается поддержание качества услуг при контроле расходов.

Туристическая отрасль Турции ощущает влияние напряженности на Ближнем Востоке: из-за осторожности путешественников и более поздних бронирований страна может терять до $8–10 миллионов в день в активный сезон.

Как сообщалось ранее, отдых в Турции подорожал на 30% из-за высокой инфляции в стране.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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